Квоти на грабунок: хто купує українське зерно з окупованих територій

Українську агропродукцію з окупованих територій продають зокрема в Євросоюз, що порушує встановлений санкційний режим.

Журналісти проєкту "Схеми" та об’єднання українських хакерів KibOrg встановили, куди продають награбовану українську агропродукцію з окупованих територій Херсонщини. Зокрема розслідувачі відстежили маршрути, за якими 2023 року російські компанії вивезли за кордон майже 34 тисячі тонн українського зерна.

Про це пише "Радіо Свобода".

Так, витік масиву документів дозволив встановити, що пшеницю купили Азербайджан і Туреччина, кукурудза потрапила в Сирію, ячмінь продали в Іран, а горох – в Іспанію.

Відомо, що на вивіз агропродукції з окупованої Херсонщини встановлені квоти та пільгове мито. А в деяких випадках, російські компанії взагалі не сплачують митних платежів.

Вивезення зерна з регіону особисто контролює так званий губернатор окупованої частини області Володимир Сальдо, який до початку війни був мером Херсона. Саме його підпис стоїть на всіх дозволах, отриманих російськими трейдерами.

Українське збіжжя вивозиться фурами до портів Криму, звідки його вивозять морем, а також вглиб території РФ. А далі награбоване вже продається як російська продукція.

"Придбання товарів з окупованих територій для країн ЄС є порушенням санкційного режиму, який унеможливлює будь-яку торговельну діяльність, пов'язану з окупованими територіями. Для держав, які санкції щодо Росії не запровадили, ситуація складніша, і залежить від позиції кожної окремої країни", – прокоментував ситуацію Богдан Бернацький, консультант організації Project Expedite Justice, яка займається розслідуванням воєнних злочинів.

Участь у розкраданні українського зерна беруть близько десятка російських компаній, які подали заявки та отримали вагомі знижки на експорт. За підрахунками журналістів, вартість експортованого за такою схемою зерна з окупованих територій Херсонської області минулого року склала 6,2 мільйона євро.

І це лише крапля в морі – вартість тільки 34 тисяч тонн пшениці, ячменю, кукурудзи та гороху, постачання яких 2023 року підтверджуються інформацією з бази світового імпорту/експорту Import Genius та даних з витоку російської митниці.

За даними Nasa Harvest, минулого року на окупованих територіях Херсонщини зібрали щонайменше 6,4 мільйона тонн тільки пшениці. Тож вартість награбованого складає мільярди євро.

Цього року російська влада продовжила квоти на грабунок української агропродукції. Тож вивезення зерна з окупованих територій продовжується. Безкарно. Поки що.

Нагадаємо, росіяни вивозять з тимчасово окупованого Донбасу обладнання для промисловості. Грабіж відбувається підрядниками-колаборантами під наглядом солдатів ЗС РФ.

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