Квитки на електрички можна купити онлайн ще у 7 областях: список

«Укрзалізниця» масштабує онлайн-продаж квитків на приміські потяги на захід України.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Квитки на приміські поїзди (електрички) у західних областях тепер можна буде придбати онлайн.

Про це передає «Укрзалізниця».

Відтепер пасажири ще 7 областей країни мають змогу купувати квитки на приміські рейси прямо в телефоні. До вже наявних областей додали онлайн-квитки у Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

«Електронний квиток зберігається в застосунку, гарантує швидку посадку та дозволяє здійснити покупку за лічені секунди. Застосунок доступний для IOS та Android», — зазначили в «Укрзалізниці».

Що потрібно для того, аби купити квиток на електричку у телефоні

  • 1. Завантажте застосунок УЗ, https://app.uz.gov.ua/start

  • 2. ⁠Перейдіть у розділ «Приміські».

  • 3. ⁠Оберіть точки відправлення.

  • 4. Оформіть квиток.

/ © "Укрзалізниця"

Раніше в «Укрзалізниці» пояснили, як діяти пасажирам під час обстрілів.

Також в УЗ розповіли, що роблять із пасажирами, які відмовляються евакуюватися з потягу під час обстрілів РФ.

