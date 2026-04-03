Квитки на електрички можна купити онлайн ще у 7 областях: список

Квитки на приміські поїзди (електрички) у західних областях тепер можна буде придбати онлайн.

Про це передає «Укрзалізниця».

Відтепер пасажири ще 7 областей країни мають змогу купувати квитки на приміські рейси прямо в телефоні. До вже наявних областей додали онлайн-квитки у Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

«Електронний квиток зберігається в застосунку, гарантує швидку посадку та дозволяє здійснити покупку за лічені секунди. Застосунок доступний для IOS та Android», — зазначили в «Укрзалізниці».

Що потрібно для того, аби купити квиток на електричку у телефоні

1. Завантажте застосунок УЗ, https://app.uz.gov.ua/start

2. ⁠Перейдіть у розділ «Приміські».

3. ⁠Оберіть точки відправлення.

4. Оформіть квиток.

