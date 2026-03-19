Квитки “Укрзалізниці” здорожчають вдвічі, але не для всіх: хто втратить право на пільги

«Укрзалізниця» скасовує сезонні знижки для пільговиків

Українці, які часто подорожують залізницею, знають про систему пільг на квитки. Однак «Правила перевезення пасажирів» чітко розмежовують постійні та сезонні знижки. Вже незабаром, із завершенням пільгового періоду, частині пасажирів доведеться купувати проїзні документи за повну вартість.

Для кого проїзд здорожчає

Сезонні знижки «Укрзалізниці» діють щороку винятково в осінньо-зимовий та весняний період — від 1 жовтня до 15 травня. Після цієї дати пільга автоматично «згорає».

Зокрема, право на 50% знижку без обмеження кількості поїздок втратять:

Люди з інвалідністю III групи внаслідок війни.

Супроводжуючі осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи (не більше одного супровідника) та ветеранів II–III груп, яким виповнилося 85 років і більше.

Особи з інвалідністю внаслідок війни I та II груп, а також учасники бойових дій Другої світової війни віком від 85 років.

Дорослі та діти з інвалідністю, а також по одному супровіднику для особи з інвалідністю I групи або дитини з інвалідністю.

Жертви нацистських переслідувань (особи з інвалідністю I–III груп) та супроводжуючі особи для І групи інвалідності.

Хто зможе їздити зі знижкою цілий рік

Попри скасування сезонних пільг, частина громадян має право на знижки незалежно від пори року.

До таких категорій належать:

Малюки до 6 років — подорожують абсолютно безкоштовно , якщо не займають окремого місця у вагоні (сплять разом із дорослим).

Діти віком від 6 до 14 років — отримують постійну знижку 25% на квитки у внутрішньому сполученні.

Студенти вишів та учні ПТУ (денної форми навчання) — мають право на знижку 50% . Проте вона діє лише у плацкартних та загальних вагонах, а також у вагонах 2-го і 3-го класу регіональних поїздів та «Інтерсіті». За поїздку в купе, СВ чи 1-му класі доведеться сплатити 100% вартості. Учні звичайних шкіл, яким виповнилося 14 років, права на залізничну пільгу не мають.

Учасники бойових дій — можуть скористатися безкоштовним проїздом один раз на два роки (туди і назад) або отримати 50% знижку один раз на рік.

Батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців — мають право на 50% знижку на всі поїздки залізницею по території України.

Важливо пам’ятати, що для отримання будь-якої з перелічених знижок пасажир зобов’язаний пред’явити під час купівлі квитка та посадки до вагону оригінал документа, що підтверджує його пільговий статус.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» скасувала прямі швидкісні поїзди до Харкова. Але перевізник вже розробив альтернативний механізм доправлення пасажирів.