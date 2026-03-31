Рації та тепловізори: як на Буковині створили "хаб" для переправлення ухилянтів і скільки це коштувало

На Буковині викрили організовану злочинну групу, яка налагодила масштабну схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Як діяла нелегальна схема, розповідають Держприкордонслужба і Чернівецькі обласні поліція і прокуратура.

Як діяла схема

За словами правоохоронців, схему організував 43-річний житель прикордоння Чернівецької області. Йому допомагали ще шестеро осіб — переважно місцеві, які добре знали лісову та прикордонну місцевість.

За даними слідства, у селищі облаштували своєрідний «хаб»: туди звозили ухилянтів, інструктували і готували до нелегального переходу. Далі їх виводили невеликими групами по 5–7 осіб через ліс до Румунії. Координацію здійснювали за допомогою рацій, використовували тепловізори та прилади нічного бачення, діяли за позивними.

Скільки коштувала «послуга»

За словами правоохоронців, вартість «послуги» становила від 5 до 15 тисяч євро з людини, але переважно ділки брали з клієнта по 10 тис. євро. Правоохоронці задокументували щонайменше чотири епізоди незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Загальний прибуток підозрюваних перевищив 200 тисяч євро.

Як викрили зловмисників

З листопада 2025 року до березня 2026 року правоохоронці зафіксували 4 факти здійснення цією групою протиправної діяльності та затримали понад 20 ухилянтів, які намагались незаконно перетнути державний кордон.

Під час завершальної фази операції вночі на околиці одного з населених пунктів неподалік кордону, під час передачі «клієнтом» грошей, було затримано співорганізатора «схеми». Далі було затримано ще 10 учасників злочинної групи.

Загалом було проведено 40 санкціонованих обшуків.

За однією з адрес виявлено 6 чоловіків, які очікували на незаконне переправлення через кордон.

Також під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи, радіостанції, тепловізори та іншу доказову базу.

Зловмисниками, що хотіли заробити на ухилянтах, загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Їм оголосили про підозру та взяли під варту.

Раніше повідомлялося, що на Буковині ухилянти у «швидкій» і формі медиків тікали за кордон.