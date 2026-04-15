Укрaїнa
2380
2 хв

Квиток в один бік за €1500: чому українці повертаються в окупацію

Петро Андрющенко пояснив нову хвилю повернення в окупацію.

Дмитро Гулійчук
Окупований Маріуполь / © Associated Press

Дедалі частіше українці повертаються на окуповані території — попри ризики та високу ціну. Проте точної статистики, скільки таких людей, наразі немає.

Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі Ранок.LIVE.

«Ну, такі люди є на сьогоднішній день. Сказати скільки їх — це, знаєте, ну, просто погадати на каві, по суті. Тому що питання в чому? Питання в тому, що росіяни на сьогоднішній день не пропускають наших людей в окупацію. Мова йдеться про тих, хто в перший раз заїжджає на окуповані території. Тобто Шереметьєво вже понад пів року фактично працює в режимі заборони і, пропускає обмаль людей, причому ніхто не розуміє, як і за якою ознакою. І саме тому ми не можемо навіть врахувати, скільки цих людей, умовно кажучи, є, хто бажає повернутися. І такої статистики на сьогоднішній день навіть приблизної немає», — каже Петро Андрющенко.

За його даними, повернення в окупацію коштує від півтори тисячі євро, і це з високим ризиком, що назад їх не пустять. Але такі люди є — і в Україні, і в ЄС.

Андрющенко додає, щодня з Варшави вирушає через Мінськ понад 10 мікроавтобусів у напрямку окупованих територій. Це переважно ті, хто вже отримав російські паспорти і періодично повертаються для вирішення особистих справ чи проходження верифікації.

Також, за його словами, росіяни готуються до нової хвилі повернення українців. Тоді як в Україні нічого не робиться для людей, які виїхали з окупації.

«Росіяни готуються до чергової хвилі закликати українців повертатись. Вони внесли певні зміни в низку нормативних документів. І все це стосується, в першу чергу, безумовно нерухомості і стосується того, що, по суті, наша держава як не допомагала і не дбала про людей, які виїхали з окупації, так і продовжує це робити, при тому виплачуючи мільярди пенсійного і соціального забезпечення людям, які знаходяться на окупованих територіях», — заявив він.

Нагадаємо, що у Кремлі з’явилися нові територіальні цілі в Україні.

