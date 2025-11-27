- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 218
- Час на прочитання
- 1 хв
"Квиток" за 8 тисяч доларів: як військовий-СЗЧівець переправляв ухилянтів і чим це закінчилось
Втік сам, а потім допомагав іншим: СЗЧівець організував схему переправлення ухилянтів.
Військовий, що втік у СЗЧ, на Закарпатті організував схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон.
Про це передає Держприкордонслужба.
До злочинної діяльності СЗЧівець залучив ще п’ятьох спільників.
Зловмисники хотіли незаконно переправити з України до Румунії, поза пунктами пропуску, двох осіб. За це вони розраховували отримати по 8000 доларів США з кожного.
Правоохоронцям вдалось завчасно викрити злочинний задум та запобігти незаконному перетину державного кордону, затримавши усіх учасників схеми.
Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.
Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік організував схему вивезення ухилянтів за кордон.