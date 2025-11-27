ТСН у соціальних мережах

"Квиток" за 8 тисяч доларів: як військовий-СЗЧівець переправляв ухилянтів і чим це закінчилось

Втік сам, а потім допомагав іншим: СЗЧівець організував схему переправлення ухилянтів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
На Закарпатті затримано військовослужбовця СЗЧ та п'ятьох спільників за організацію схеми переправлення ухилянтів

На Закарпатті затримано військовослужбовця СЗЧ та п'ятьох спільників за організацію схеми переправлення ухилянтів

Військовий, що втік у СЗЧ, на Закарпатті організував схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон.

Про це передає Держприкордонслужба.

До злочинної діяльності СЗЧівець залучив ще п’ятьох спільників.

Зловмисники хотіли незаконно переправити з України до Румунії, поза пунктами пропуску, двох осіб. За це вони розраховували отримати по 8000 доларів США з кожного.

Вилучені кошти

Правоохоронцям вдалось завчасно викрити злочинний задум та запобігти незаконному перетину державного кордону, затримавши усіх учасників схеми.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік організував схему вивезення ухилянтів за кордон.

