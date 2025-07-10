Киян закликають економити електроенергію: у чому причина

Киян попереджають про дефіцит електроенергії через спеку: / © ТСН.ua

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Мешканці столиці України отримують сповіщення від «Укренерго» з попередженням про нестачу електроенергії в системі. Причиною називають сильну спеку, яка призводить до значного зростання споживання.

Про це повідомляє «Укренерго».

Киян закликають економити електроенергію з 10:00 до 22:00 та утримуватися від вмикання потужних електроприладів у цей період. Це допоможе стабілізувати енергосистему та уникнути перевантажень.

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Повідомлення від Укренерго. / © Укренерго

«Сьогодні, 10 липня, станом на 9:30, воно було на 1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу. Причина — утримання спекотної погоди на всій території України. А також — хмарна погода з опадами у західних та частині центральних областей», — заявляють в «Укренерго».

Також споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Негода повністю або частково знеструмила 371 населений пункт у семи областях.

Нагадаємо, «Укренерго» зазначили, що споживання електроенергії вранці 9 липня в Україні було на 3,1% вищим, ніж попереднього дня. Усе через спеку і відповідно використання кондиціонерів. Окрім того, у частині областей — висока хмарність, через що знижується ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.