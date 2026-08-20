Киян закликали готуватися до важкої зими: значна частина ТЕЦ зруйнована

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Реклама

Майбутній опалювальний сезон в Україні може бути надзвичайно важким. Особливо це стосується Києва.

Про це заявив народний депутат Сергій Козир в ефірі «Суперпозиції».

Реклама

За його словами, значна частина теплоелектроцентралей була зруйнована, а їхнє швидке відновлення наразі неможливе. Водночас підготовка до опалювального сезону, зокрема реалізація плану стійкості, відбувається із відставанням від графіка.

Реклама

«Зима буде дуже важкою. Потрібно готуватися. Людям слід задуматися, як вони її проходитимуть», — наголосив Козир.

Козир зазначив, що для контролю за ситуацією створюють робочі групи, які перевірятимуть стан підготовки.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький попередив, що зима 2026–2027 років може бути не легшою, а навіть складнішою за попередню. Усе через посилення російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Уряд виділив 35 млрд грн на підготовку до опалювального сезону та реалізацію планів стійкості. Водночас близько 19,5 тисячі шкіл і дитсадків уже мають генератори, сонячні панелі або накопичувачі енергії, а ще 220 закладів отримають додаткове обладнання. Корецький наголосив, що Україна має бути готовою до можливих тривалих відключень електроенергії, а перебої зі світлом та обстріли не повинні зупиняти навчальний процес.

Новини партнерів