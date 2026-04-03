Киянку-маму немовляти поставили на облік ТЦК як солдата: деталі інциденту

Киянка Ірина Стрикаль несподівано виявила, що перебуває на військовому обліку у Вараському ТЦК та СП на Рівненщині. Жінці, яка виховує 8-місячну дитину, присвоїли звання солдата.

Стрикаль повідомила, що її без жодних підстав внесли до військового обліку у Вараському ТЦК. Жінка пояснила, що має освіту за спеціальністю «менеджмент», однак у документах їй присвоїли військове звання солдата та визначили як фельдшера.

У зв’язку з цим Стрикаль звернулася до Міністерства оборони України.

«Чи можете ви якось прокоментувати те, що мене, мати 8-місячної дитини, з пропискою м. Києва і освітою за спеціальністю „менеджмент“ поставили на облік у ТЦК Вараського району, міста Рівне (в якому я навіть ніколи не була) і дали звання солдат зі спеціальністю фельдшер?!», — йдеться в дописі киянки.

Вона підкреслила абсурдність ситуації, адже у базі «Оберіг» зазначені коректні дані.

Також жінка заявила, що її звернення ігноруються, а працівники реагують із насмішками, запитуючи, як так могло статися.

Нагадаємо, раніше киянка Ірина Харациді-Логінова, філологиня без медичної освіти, випадково виявила себе в реєстрі «Оберіг» як військовозобов’язану на обліку в харківському ТЦК. Жінка також опинилася в розшуку, хоча ніколи не зверталася до військкомату добровільно. У Харкові помилку пояснили втратою частини даних через бойові дії та відмовилися знімати Ірину з обліку. У Міноборони ситуацію назвали наслідком людського фактора під час оцифрування карток і порадили подати заявку на виправлення в «Резерв+» або звернутися до ТЦК особисто.

Юристи наголошують на незаконності такої постановки на облік і радять оскаржувати дії ТЦК у суді.

Зауважимо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволить жінкам виключатися з військового обліку, якщо їх внесли туди помилково або з порушенням закону. Документ передбачає автоматичне виключення з реєстру та скасування штрафів на підставі заяви жінки.