ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3725
Час на прочитання
2 хв

Киянку-маму немовляти поставили на облік ТЦК як солдата: деталі інциденту

Киянка звернулася до Міноборони через грубу помилку військкомату на Рівненщині.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Військовослужбовиці

Військовослужбовиці / © Олена Зеленська/Facebook

Киянка Ірина Стрикаль несподівано виявила, що перебуває на військовому обліку у Вараському ТЦК та СП на Рівненщині. Жінці, яка виховує 8-місячну дитину, присвоїли звання солдата.

Про це жінка написала у соцмережах.

Стрикаль повідомила, що її без жодних підстав внесли до військового обліку у Вараському ТЦК. Жінка пояснила, що має освіту за спеціальністю «менеджмент», однак у документах їй присвоїли військове звання солдата та визначили як фельдшера.

У зв’язку з цим Стрикаль звернулася до Міністерства оборони України.

«Чи можете ви якось прокоментувати те, що мене, мати 8-місячної дитини, з пропискою м. Києва і освітою за спеціальністю „менеджмент“ поставили на облік у ТЦК Вараського району, міста Рівне (в якому я навіть ніколи не була) і дали звання солдат зі спеціальністю фельдшер?!», — йдеться в дописі киянки.

Вона підкреслила абсурдність ситуації, адже у базі «Оберіг» зазначені коректні дані.

Також жінка заявила, що її звернення ігноруються, а працівники реагують із насмішками, запитуючи, як так могло статися.

/ © скриншот

© скриншот

Нагадаємо, раніше киянка Ірина Харациді-Логінова, філологиня без медичної освіти, випадково виявила себе в реєстрі «Оберіг» як військовозобов’язану на обліку в харківському ТЦК. Жінка також опинилася в розшуку, хоча ніколи не зверталася до військкомату добровільно. У Харкові помилку пояснили втратою частини даних через бойові дії та відмовилися знімати Ірину з обліку. У Міноборони ситуацію назвали наслідком людського фактора під час оцифрування карток і порадили подати заявку на виправлення в «Резерв+» або звернутися до ТЦК особисто.

Юристи наголошують на незаконності такої постановки на облік і радять оскаржувати дії ТЦК у суді.

Зауважимо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволить жінкам виключатися з військового обліку, якщо їх внесли туди помилково або з порушенням закону. Документ передбачає автоматичне виключення з реєстру та скасування штрафів на підставі заяви жінки.

Дата публікації
Кількість переглядів
3725
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie