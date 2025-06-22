Компенсації за пошкоджене житло: як діє програма "єВідновлення" і хто отримає гроші

Зруйноване житло в Україні. / © Associated Press

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Після потужної шахедно-ракетної атаки на Київ, що сталася у вівторок, містяни поступово повертаються до своїх осель, багато з яких зазнали значних пошкоджень. У декого повилітали вікна та двері, зруйновані балкони, вигоріли або повністю знищені квартири.

Детальніше в матеріалі “ТСН Тиждень”.

Киянка Олена розповідає, що під час вибухової хвилі у її квартирі повилітали всі вікна з одного боку будинку, травмувалася й сама жінка — у неї перелом зі зміщенням. Пошкодження зафіксували поліцейські, нині вона очікує оцінку майстра щодо вартості ремонту.

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У районі Відрадний мешканці також повідомляють про пошкодження. Пані Світлана розповідає, що плівку на вікна наклеїли безкоштовно, однак на самі вікна обіцяють лише 10 тисяч гривень компенсації — цієї суми, ймовірно, не вистачить.

Жителі подають заяви на отримання допомоги та користуються державною програмою “єВідновлення”, яка дозволяє отримати кошти на ремонт або повне відновлення житла. Деякі будинки також потрапили під обмеження через виявлені аварійні ділянки — мешканців тимчасово не пускають додому.

Яку допомогу можна отримати?

10 тисяч гривень – це одноразова матеріальна допомога з міського бюджету для тих, у кого дрібні пошкодження.

єВідновлення – державна програма, яка має два напрямки:

Компенсація за ремонт (дрібний або капітальний);

Повне відновлення житла – у разі його знищення або якщо воно не підлягає ремонту.

Щоб скористатися програмою, власник має подати інформаційне повідомлення про пошкодження через застосунок “Дія” або у ЦНАПі. Після цього формується комісія, яка перевіряє об’єкт і приймає рішення.

За словами заступниці міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталії Козловської, комісія, яка виїжджає на місце, фіксує характер і обсяги пошкоджень — кількість вікон, стан стін, даху, внутрішніх приміщень. Вартість компенсації визначається згідно з постановою Кабміну №381, де зафіксовані тарифи на відновлення кожної одиниці.

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Комісія має ухвалити рішення протягом 30 днів. Проте у великих містах строки можуть затягуватися. Максимальна компенсація для квартири становить 350 тис. грн, для приватного будинку — до 500 тис. грн.

Гроші на ремонт: як це працює

Кошти надходять на спеціальний картковий рахунок. Зняти готівку з нього не можна. Витратити гроші дозволяється лише на будівельні матеріали та оплату роботи майстрів — у рамках переліку з понад 13 тисяч компаній. Витратити кошти потрібно протягом року.

Як уточнила Козловська, уряд готує рішення про можливість подовження терміну використання цих коштів для мешканців територій поблизу бойових дій.

Якщо ваше житло є історичною пам’яткою

У таких випадках компенсація передбачається, але механізм її реалізації ще не розроблено. Наразі мешканці таких будинків змушені ремонтувати їх власним коштом.

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Зруйноване житло: що передбачає сертифікат

Якщо житло не підлягає відновленню, власник також подає заявку через “Дію” або ЦНАП. Комісія визначає стан об’єкта й видає сертифікат на нове житло.

Середня сума сертифіката — 1,5 млн грн. Його можна використати для придбання квартири або будинку на підконтрольній території України. Також його дозволено спрямувати на перший внесок за іпотекою або будівництво будинку на власній землі. Строк дії сертифіката — п’ять років.

Ремонт за власний кошт: чи буде компенсація?

Так. Якщо власник провів ремонт самостійно, компенсація передбачена, але потрібно зберегти чеки та підтвердження. Коли саме буде повернення коштів — наразі не уточнюється. За задумом, така компенсація призначена тим, хто не має змоги самотужки відновити житло.

“Україна — перша країна, яка в умовах повномасштабного вторгнення забезпечує допомогу на відновлення. Жодна інша держава під час активних бойових дій такого не робила”, — зазначила Козловська.

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Що варто перевірити кожному власнику житла

Усім власникам радять перевірити, чи зареєстроване їхнє майно в електронному реєстрі. Якщо ні — це можна оформити в ЦНАПі. У разі знищення паперових документів доводити право власності доведеться через суд, що суттєво ускладнить і затягне процес отримання компенсації.