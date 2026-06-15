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У госпіталізованого, який був мобілізований Воловецьким районним ТЦК, виявили садна, синці та підозру на закриту черепно-мозкову травму. Згодом чоловік помер.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола із посиланням на власні джерела у поліції.

За його даними, йдеться про 29-річного киянина Олександра Хижняка, якого утримували в місцевому РТЦК та СП. 11 червня у Воловці його госпіталізували. Чоловік перебував у критичному стані у реанімації з зупинкою серця та в стані мозкової коми. А через три дні, 14 червня, він помер.

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Хронологія подій

За даними правоохоронців,

8 червня: військовозобов’язаного чоловіка доправили до Воловецького ТЦК.

10 червня: йому стало зле через біль у серці. Медики швидкої діагностували «токсичну дію неуточненої речовини», але після обстеження повернули його до ТЦК.

11 червня: чоловіка повторно доправили до лікарні вже з раптовою зупинкою серця. Медикам вдалося запустити серце, пацієнт впав у кому.

14 червня: госпіталізований помер.

У чоловіка були множинні травми та садна. Однак, як стверджує журналіст, лікарі зазначали: травми мають давність 5–6 днів, тобто їх чоловік нібито отримав ще до доправлення в ТЦК, а переломів чи внутрішніх кровотеч не виявлено.

Попередній діагноз коми, за даними поліції, — токсична дія невідомої речовини (алкоголь або наркотики), що підтверджено аналізом крові, або хвороба серця.



Тим часом у ТЦК стверджують, що фізичну силу до чоловіка не застосовували.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження). Усі обставини, що призвели до тілесних ушкоджень та смерті, встановлюватимуть правоохоронці.

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Раніше журналіст повідомив про ймовірне побиття мобілізованого у Воловецькому районному ТЦК та СП, що призвело до його смерті.



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