ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Ревнивий киянин із ножем накинувся на нового обранця ексдружини: чим усе закінчилося

Зловмисник, який напав із ножем на нового партнера ексдружини, затриманий. Він, мабуть, проведе у тюрмі до 8 років.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ревнивий киянин

Ревнивий киянин

У Києві чоловік вдарив ножем нового обранця колишньої дружини. Конфлікт стався на тлі ревнощів.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі інциденту

За даними поліції, подія трапилася у квартирі по вулиці Андріївській. Це в Подільському районі столиці.

Стало відомо, що 42-річний киянин прийшов у гості до колишньої дружини та її нового співмешканця. Там між чоловіками на ґрунті ревнощів до жінки спалахнув конфлікт.

«У подальшому „гість“ кухонним ножем ударивши біля грудей 37-річному чоловікові та втік», — зазначили у поліції.

У чоловіка зафіксували проникаюче пораненням грудної клітки. Його госпіталізували до медзакладу

Попередньо, за скоєний злочин чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.

Раніше ми писали про те, що у Києві чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з собакою.

Так, чоловік бив собаку об підлогу, внаслідок чого тварина померла. Йому загрожує до 8 років в’

«Обвинуваченому не сподобалось те, що песик на прізвисько Кузя почав гавкати, коли він зайшов до матері у кімнату. Від отриманих травм собака загинув. Подія сталася у вересні 2025 року», — йдеться у повідомленні поліції.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie