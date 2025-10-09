Ревнивий киянин із ножем накинувся на нового обранця ексдружини: чим усе закінчилося

Ревнивий киянин

У Києві чоловік вдарив ножем нового обранця колишньої дружини. Конфлікт стався на тлі ревнощів.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі інциденту

За даними поліції, подія трапилася у квартирі по вулиці Андріївській. Це в Подільському районі столиці.

Стало відомо, що 42-річний киянин прийшов у гості до колишньої дружини та її нового співмешканця. Там між чоловіками на ґрунті ревнощів до жінки спалахнув конфлікт.

«У подальшому „гість“ кухонним ножем ударивши біля грудей 37-річному чоловікові та втік», — зазначили у поліції.

У чоловіка зафіксували проникаюче пораненням грудної клітки. Його госпіталізували до медзакладу

Попередньо, за скоєний злочин чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.

