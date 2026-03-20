Киянин одружився із 80-річною тещею: що було причиною дивного шлюбу

Під час спілкування з прикордонниками подружня пара почала плутатися у своїх відповідях щодо подробиць спільного проживання.

Фіктивний шлюб

Через пункт пропуску «Могилів-Подільський» у Вінницькій області намагався виїхати з України 44-річний мешканець Києва, який супроводжував свою 80-річну дружину з інвалідністю. Як з’ясували прикордонники, цей віковий мезальянс був легендою для спроби незаконного виїзду.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Попри різницю у віці, подружжя запевняло прикордонників у щирості своїх почуттів, для яких роки — не перешкода. Але під час подальшого спілкування подружня пара почала плутатися у своїх відповідях щодо подробиць спільного проживання.

«З’ясувалося, що жінка є матір’ю цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном. Таким чином, "кохання без вікових обмежень" виявилось легендою для спроби незаконного виїзду», — повідомили в Держприкордонслужбі.

Подружжю було відмовлено у пропуску через держкордон, а до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше прикордонники Могилів-Подільського загону викрили спробу незаконного перетину державного кордону. 34-річний місцевий житель вирішив дістатися Молдови, перепливши річку Дністер.

