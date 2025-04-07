Киянин заблукав у засніжених Карпатах та отримав обмороження: історія порятунку і фото

У Карпатах врятували заблукалого туриста з Києва / © ДСНС в Івано-Франківській області

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Працівники ДСНС в Івано-Франківській області врятували туриста з Києва, який заблукав у засніженому високогір’ї Карпат та зазнав обмороження. Чоловіка передали медикам.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

Рятувальники з Прикарпаття 6 квітня отримали повідомлення від колег з Буковини про те, що їхньої допомоги потребує турист із Києва. Чоловік 1987 року народження три дні тому вийшов з селища Ворохта в напрямку гори Піп Іван Чорногірський та втратив орієнтування в районі сідловини у Верховинському районі.

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На щастя, зв’язок із заблукалим був, як і були встановлені його координати. Рятувальники по-телефону провели чоловікові інструктаж про безпеку під час подальших його дій.

До пошуків і порятунку туриста були залучені п’ять гірських рятувальників селища Верховина, дві одиниці техніки та квадроцикл.

Рятувальники знайшли заблукалого чоловіка стані загального переохолодження та обмороження рук. Туристові надали першу домедичну допомогу та супроводили його до села Дземброня Верховинського району, де передали медикам.

Рятувальники застерігають, що високогір’ї — сильні снігопади, пориви вітру та обмежена видимість. Вони закликали утриматися від походів на період ускладнення погоди.

Працівники ДСНС врятували у Карпатах туриста з Києва / © ДСНС в Івано-Франківській області

Працівники ДСНС врятували у Карпатах туриста з Києва / © ДСНС в Івано-Франківській області

Працівники ДСНС врятували у Карпатах туриста з Києва / © ДСНС в Івано-Франківській області

Працівники ДСНС врятували у Карпатах туриста з Києва / © ДСНС в Івано-Франківській області

До слова, у березні прикордонники врятували порушника з Сумщини, який дві доби блукав горами на Закарпатті і ледь не загинув, намагаючись потрапити до Румунії.