16-17 серпня у Києві проходить дитячий фестиваль Jumpalooza на Арт-завод «Платформа»

«Війна змінила наше життя назавжди. Але діти мають право на дитинство — незалежно від того, що відбувається навколо. Саме тому команда Арт-завод «Платформа» організовує такі фестивалі. Бо це не лише про розваги. Це про можливість дітям відчути радість, сміятися, бігати, стрибати, коли батьки та діти разом проводять час. Поки звучить дитячий сміх, ми точно знаємо, заради чого тримаємось», - зазначив Офер Керзнер — меценат фестивалю та власник девелоперської компанії City Capital Group, одним з активів якої є Арт-завод «Платформа».

Фестиваль орієнтований в першу чергу на дітей. На своїх локаціях він зібрав все, що найбільше люблять діти:

- понад 10 тисяч кв.м батутів, мега-гірок, надувних арен та каруселей;

- басейни та водні гірки;

- анімація, ходулісти, безлімітні бульбашки, міми;

Для наймолодших відвідувачів організована окрема локація.

Родзинкою фестивалю є шоу-програми: магічне шоу з фокусами, шоу мильних бульбашок, повітряні кульки, пінна дискотека та метафан-шоу.

Також передбачені TikTok-руми для зіркових фото і відео, б’юті-зони з блискітками, тимчасовими татуюваннями, кольоровим волоссям для дітей і дорослих.

Для тих, хто бажає більш спокійного відпочинку, або хоче перевести дух, організовані BBQ-зона, фуд-корт, прохолодні коктейлі, лаунж та ринок із понад 100 брендів.

Безкоштовний вхід на всі локації фестивалю діє для дітей до 3 років, багатодітних родин, осіб з будь-якою групою інвалідності, військових.

Слідкувати за новинами та майбутніми фестивалями можна в соцмережах - https://www.instagram.com/artzavodplatforma/