Житло / © ТСН

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Кияни, які через російські обстріли втратили можливість жити у власних оселях, зможуть отримувати щомісячну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень довше, ніж раніше. У столиці скасували обмеження на тривалість таких виплат.

Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА.

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Йдеться про адресну матеріальну допомогу мешканцям Києва, які через пошкодження або руйнування житла внаслідок російських атак були змушені тимчасово виїхати та орендувати інше помешкання.

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Виплата становить 20 тисяч гривень щомісяця та надається як додаткова безповоротна допомога в межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам». Наразі її отримують близько 1700 жителів столиці.

Що змінилося у виплатах

Раніше матеріальну допомогу надавали лише протягом 12 місяців. Тепер гроші виплачуватимуть увесь період, поки людина не може повернутися до свого житла через його пошкодження або руйнування.

Кияни, яким припинили виплати після закінчення року, можуть поновити їх, якщо помешкання досі непридатне для проживання.

Для цього потрібно звернутися до районної державної адміністрації із заявою та надати два документи:

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копію акта або витягу з рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пошкодження чи руйнування житла внаслідок російської агресії;

копію довідки від ОСББ, житлово-будівельного кооперативу або іншої організації, що управляє будинком, про те, що житло залишається непридатним для проживання.

Як оформити допомогу вперше

Для первинного призначення виплати власник пошкодженого житла або один зі співвласників за згодою інших має подати заяву до районної державної адміністрації Києва. Зробити це також може законний представник чи уповноважена особа.

До заяви необхідно додати:

копію паспорта громадянина України або посвідки на тимчасове проживання;

копію РНОКПП або відповідну відмітку в паспорті в разі відмови від номера з релігійних переконань;

письмову згоду співвласників на визначення отримувача допомоги;

документ районної комісії, що підтверджує пошкодження або руйнування житла внаслідок російської агресії;

довідку від організації, яка обслуговує будинок, про непридатність помешкання для проживання;

документ або інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності. У передбачених випадках можна надати ордер на житло державного чи громадського житлового фонду;

номер рахунку IBAN, якщо кошти потрібно отримувати не на «Картку киянина».

Якщо документи подає представник, додатково потрібні його паспорт і підтвердження повноважень.

Заяву можна подати особисто або надіслати поштою до районної держадміністрації чи районного ЦНАП.

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Коли виплату 20 тисяч гривень можуть припинити

Матеріальну допомогу можуть скасувати, зокрема, якщо житло відновили до придатного для проживання стану або людина придбала інше помешкання в Києві.

Підставами також є отримання житлового сертифіката за програмою «єВідновлення» та набуття права власності чи користування іншим придатним житлом, використання права на соціальне житло, виїзд за кордон, перебування на повному державному утриманні або смерть отримувача.

За консультаціями щодо призначення чи поновлення виплат у КМДА радять звертатися до управлінь соціальної та ветеранської політики районних державних адміністрацій Києва.

В Україні планують змінити умови програми «єОселя»

Нагадаємо, від 15 січня 2027 року в Україні мають запрацювати нові умови іпотечної програми «єОселя». Як повідомила народна депутатка Ірина Борзова, для молоді до 25 років включно перший внесок зменшать до 10%, а для молодих сімей до 35 років він становитиме 20%.

За словами депутатки, відсоткова ставка за кредитом становитиме 7% протягом перших трьох років, 10% — від четвертого до десятого року та 12% — від одинадцятого. Водночас із народженням кожної дитини ставку планують знижувати на 2 відсоткові пункти.

Крім того, у програмі передбачають збільшення на 40% допустимих параметрів площі та вартості житла. Це має розширити можливості для придбання просторіших осель, зокрема сім'ями з дітьми.

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