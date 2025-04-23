ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
400
Час на прочитання
1 хв

$50 000 за виїзд: у Києві поліція викрила схему втечі ухилянтів за кордон (фото)

Киянин робив фейкові справки та переправляв ухилянтів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Затримання організатора схеми

Затримання організатора схеми / © Главное управление Нацполиции в городе Киеве

У Києві поліцейські затримали чоловіка, котрий організував схему незаконного переправлення осіб за кордон.

Про це повідомили у пресслужби Національної поліції.

34-річний киянин за 50 000 доларів пропонував ухилянтам виготовити підроблені військово-облікові документи з позначкою про зняття з обліку або «липову» медичну документацію. Крім того, маючи зв’язки в медустановах, міг забезпечити й справжні документи з фейковими діагнозами.

Поліція затримала організатора та провела обшуки біля його квартири, автомобілів та гаражів. Вилучили майже 30 000 доларів, 1 140 євро, понад 26 000 гривень, а також зброю, гранати, боєприпаси та підроблене посвідчення правоохоронця.

/ © Главное управление Нацполиции в городе Киеве

© Главное управление Нацполиции в городе Киеве

Чоловіку оголосили підозру за незаконне переправлення осіб через кордон. Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує до дев’яти років в’язниці з конфіскацією майна.

/ © Главное управление Нацполиции в городе Киеве

© Главное управление Нацполиции в городе Киеве

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прикордонники розкрили чергову спробу незаконного виїзду з України під виглядом подружньої пари.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie