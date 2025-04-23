$50 000 за виїзд: у Києві поліція викрила схему втечі ухилянтів за кордон (фото)

Затримання організатора схеми / © Главное управление Нацполиции в городе Киеве

Реклама

У Києві поліцейські затримали чоловіка, котрий організував схему незаконного переправлення осіб за кордон.

Про це повідомили у пресслужби Національної поліції.

34-річний киянин за 50 000 доларів пропонував ухилянтам виготовити підроблені військово-облікові документи з позначкою про зняття з обліку або «липову» медичну документацію. Крім того, маючи зв’язки в медустановах, міг забезпечити й справжні документи з фейковими діагнозами.

Реклама

Поліція затримала організатора та провела обшуки біля його квартири, автомобілів та гаражів. Вилучили майже 30 000 доларів, 1 140 євро, понад 26 000 гривень, а також зброю, гранати, боєприпаси та підроблене посвідчення правоохоронця.

© Главное управление Нацполиции в городе Киеве

Чоловіку оголосили підозру за незаконне переправлення осіб через кордон. Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує до дев’яти років в’язниці з конфіскацією майна.

© Главное управление Нацполиции в городе Киеве

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прикордонники розкрили чергову спробу незаконного виїзду з України під виглядом подружньої пари.