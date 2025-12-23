Атака на Київ і область: кількість постраждалих зросла

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Унаслідок російської атаки на Київську область 23 грудня кількість постраждалих зросла до п’яти осіб.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в офіційному Telegram-каналі КМВА.

За уточненими даними, у Вишгородському районі внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку. Загинула 76-річна жінка. Ще троє людей — 1975, 1976 та 2009 років народження — отримали осколкові поранення.

Крім того, зафіксовані руйнування в Обухівському районі. Там у двох приватних будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

На місцях працюють екстрені служби, наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки в Одеській області під ударами опинилися цивільні об’єкти — енергетична, портова, транспортна, промислова та житлова інфраструктура.

У Львівській області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.