Аварійно-рятувальні роботи у Києві завершено: відома остаточна кількість жертв і постраждалих
Аварійно-рятувальні роботи у Києві після масованої атаки завершені.
У Києві повністю завершено аварійно-рятувальні роботи після масованої російської атаки.
Столичні служби оприлюднили остаточні дані щодо загиблих та постраждалих.
Загалом внаслідок удару загинуло 4 людини, серед яких, на жаль, одна дитина. Ще 13 осіб отримали поранення та були визнані постраждалими.
Для надання підтримки постраждалим на місці працювали психологи ДСНС, допомогу яких отримали 25 людей.
До ліквідації масштабних наслідків атаки було залучено значні сили: понад 300 рятувальників та близько 70 одиниць техніки працювали, щоб розібрати завали та надати допомогу.
Нагадаємо, що цієї ночі Росія атакувала Київ та передмістя столиці дронами та ракетами.