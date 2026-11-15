Автосалон Porsche на Київщині припинив роботу: що стало причиною

Знищенний автосалон Фото: "Порше захід"

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На Київщині внаслідок нічної російської атаки зазнав пошкоджень дилерський центр «Порше Захід». Через наслідки обстрілу автосалон тимчасово припинив роботу.

Про це повідомили представники дилерського центру.

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За їхніми словами, внаслідок нічного удару по Києву та області будівля автоцентру зазнала пошкоджень. Водночас усі співробітники залишилися неушкодженими.

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«На щастя, уся наша команда ціла та в безпеці», — зазначили в компанії.

Наразі працівники вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу та працюють над якнайшвидшим відновленням роботи автосалону.

Коли саме дилерський центр знову прийматиме клієнтів, поки невідомо. У компанії пообіцяли додатково повідомити про відновлення роботи.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська повторно атакували Київщину. У Вишгородському районі внаслідок удару пошкоджено складське приміщення промислового підприємства, де спалахнула пожежа. Як повідомили в ДСНС, травмувався чоловік 1940 року народження, якому надали необхідну медичну допомогу.

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Рятувальники ліквідували пожежу та продовжили розбирати пошкоджені конструкції й проливати їх водою, щоб запобігти повторному займанню.

Також раніше повідомлялось, що російські війська здійснили масовану атаку на Одещину. У різних районах області, зокрема в Одесі, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Внаслідок ударів виникли пожежі, зруйновано автомобільний центр і складські приміщення.

За інформацією місцевих Telegram-канали, сталась пожежа в автосалоні Mercedes-Benz в Одесі після влучання. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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