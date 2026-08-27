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ТСН у соціальних мережах

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Безпілотник упав на проїжджу частину в Києві: Кличко повідомив перші деталі

За попередньою інформацією, одна людина постраждала.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Віталій Кличко

Віталій Кличко / © Associated Press

У Голосіївському районі Києва безпілотник впав на проїжджу частину дороги. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Інцидент стався в центральній частині міста. Інші подробиці наразі не повідомляються.

Ще за однією адресою в Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА та загоряння покрівлі двоповерхової нежитлової будівлі. 

“Екстрені служби на місці”, – заявив міський голова.

Росія від ночі обстрілює Київ: що відомо

Нагадаємо, вночі та вранці 26 серпня Росія завдала удару по Києву. Через ворожий обстріл у Шевченківському районі пошкоджено два заклади освіти. В одній із гімназій вибито вікна та суттєво пошкоджено корпуси.

Вранці у столиці знову пролунали вибухи — міська влада повідомила про атаку безпілотників та роботу сил ППО.

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців залишатися в безпечних місцях через ворожі БпЛА над містом.

За даними моніторингових каналів, під час атаки росіяни застосовували, зокрема, реактивні «Шахеди». Гучні вибухи чули в кількох районах столиці.

Крім того, у ніч проти 27 серпня окупанти атакували Київщину, внаслідок чого у Бориспільському районі спалахнула сильна пожежа на складських приміщеннях, попередньо — на комплексі ROZETKA. Постраждали двоє мешканців — 15-річна дівчина та 73-річна жінка. Руйнувань і пошкоджень зазнали склади у Фастівському районі та приватні будинки у Броварському, Вишгородському та Бориспільському районах.

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