ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
473
Час на прочитання
1 хв

Бійка зі стріляниною в центрі Києва: встановили двох учасників конфлікту (відео)

Нічний конфлікт біля Бессарабської площі переріс у стрілянину. Поліція розслідує інцидент за статтею “хуліганство” та встановлює учасників.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві / © YouTube/поліція Києва

Доповнено додатковими матеріалами

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом масової бійки, що сталася вночі у Шевченківському районі Києва поблизу Бессарабської площі під час комендантської години.

Як повідомляє поліція Києва, в ніч на 21 грудня близько опівночі між двома компаніями виникла словесна суперечка, яка переросла у сутичку просто на вулиці. Конфлікт супроводжувався стріляниною.

«Поліцейські встановили двох активних учасників конфлікту, із ними наразі працюють слідчі. Встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини та факт стрілянини», - йдеться в повідомленні.

Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

В той же час як повідомляють користувачі соцмереж, в масштабному конфлікті взяли участь понад десяток іноземців. За словами очевидців, сутичка тривала близько години та супроводжувалася стріляниною. Також в місцевих пабліках повідомляють про постраждалих, серед яких — військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше у вагоні потяга синьої гілки Київського метрополітену на станції метро “Тараса Шевченка” молодий чоловік влаштував бійку із пасажиром, розпиливши при цьому перцевий газ із балончика. Правопорушника затримали поліцейські.

Дата публікації
Кількість переглядів
473
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie