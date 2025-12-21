- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 473
- Час на прочитання
- 1 хв
Бійка зі стріляниною в центрі Києва: встановили двох учасників конфлікту (відео)
Нічний конфлікт біля Бессарабської площі переріс у стрілянину. Поліція розслідує інцидент за статтею “хуліганство” та встановлює учасників.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом масової бійки, що сталася вночі у Шевченківському районі Києва поблизу Бессарабської площі під час комендантської години.
Як повідомляє поліція Києва, в ніч на 21 грудня близько опівночі між двома компаніями виникла словесна суперечка, яка переросла у сутичку просто на вулиці. Конфлікт супроводжувався стріляниною.
«Поліцейські встановили двох активних учасників конфлікту, із ними наразі працюють слідчі. Встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини та факт стрілянини», - йдеться в повідомленні.
Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.
В той же час як повідомляють користувачі соцмереж, в масштабному конфлікті взяли участь понад десяток іноземців. За словами очевидців, сутичка тривала близько години та супроводжувалася стріляниною. Також в місцевих пабліках повідомляють про постраждалих, серед яких — військовослужбовець.
Нагадаємо, раніше у вагоні потяга синьої гілки Київського метрополітену на станції метро “Тараса Шевченка” молодий чоловік влаштував бійку із пасажиром, розпиливши при цьому перцевий газ із балончика. Правопорушника затримали поліцейські.