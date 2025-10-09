- Дата публікації
Будинок не витримав: у Києві обвалилися залишки п’ятиповерхівки, пошкодженої російським ударом у липні
У Солом’янському районі Києва вночі частково обвалився будинок, який на початку липня зазнав удару дрона-камікадзе.
У ніч проти 8 жовтня в Солом’янському районі Києва частково обвалився житловий будинок, який постраждав від удару дрона-камікадзе на початку липня.
Про інцидент повідомила журналістка ТСН.ua Наталя Нагорна, яка опублікувала відео нічного обвалу.
За словами мешканців, після липневого удару люди тимчасово покидали свої квартири, але більшість з них були змушені повернутися, оскільки альтернативного житла не надали.
Попри численні звернення до міських служб і прохання укріпити конструкцію або встановити підпори, будинок залишався в аварійному стані. У теплу пору року ремонтні роботи не проводилися, а дах, пошкоджений вибухом, так і не відновили — хоча тендер на ремонт був оголошений.
Газопостачання в будівлі відключене ще з моменту прильоту “шахеда”.
За попередніми даними, під час нічного обвалу загиблих і постраждалих немає, однак мешканців евакуювали. Люди залишилися без даху над головою напередодні холодів.
