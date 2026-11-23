Пошуково-рятувальні роботи тривають / © ДСНС

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У Димері Київської області врятували 79-річну Валентину після удару по 5-поверхівці. Щоб дістатися до жінки, рятувальники майже вручну розібрали завали 5 поверхів. Її знайшли під плитами на першому поверсі. Вона була притомна, змогла назвати своє ім'я.

Про це розповіла речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан у коментарі Новини.LIVE.

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​Рятувальники тримали Валентину за руку, поки медики діставалися до неї під завалами та надавали першу допомогу. Потім надзвичайники обрізали конструкції, щоб винести жінку через отвір. Зараз вона в лікарні.

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​Під час пошуків кілька разів оголошували хвилини тиші. Голоси Валентини та 7-річного Давида рятувальники почули вже під час розирання завалів. Хлопчика також врятували, він під наглядом лікарів.

«Вони не кричали, тому що перебували у досить важкому стані. Навіть двічі чи тричі за ніч у нас були хвилини тиші, коли всі замовкали, вимикалося електропостачання, автомобілі не працювали. Але навіть тоді не було жодних сигналів. А коли проводилося розбирання завалів, то хлопці почули голоси», — зазначила речниця.

За останніми даними, які повідомила Вікторія Рубан, також відомо про 11 загиблих.

Російська атака на Димер — головне

У ніч проти 22 листопада Росія атакувала дронами Київську область. У селищі Димер, що у Вишгородському районі, пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.

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Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 11 людей. На місці трагедії продовжують працювати екстрені служби. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Зокрема, рятувальники витягнули з-під завалів зруйнованої російським ударом багатоповерхівки 7-річного хлопчика на ім’я Давид. Дитина провела під уламками будинку майже 14 годин.

Спершу рятувальники знайшли речі, які впізнали рідні. Згодом їм вдалося дістатися і до самого Давида. Коли хлопчик побачив рятувальників, почав неквапно й без паніки з ними розмовляти, постійно казав, що все добре. Дитина перебуває у стабільному стані під наглядом лікарів.

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