Графіки відключень на Київщині на 3 листопада: хто залишиться без електрики

Відключення світла на Київщині / © iStock

Реклама

На Київщині у понеділок, 3 листопада, планують запроваджувати стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

Про це повідомила компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Обмеження електропостачання проводяться для збалансування енергосистеми України та попередження аварійних відключень.

Реклама

Графік відключень на 3 листопада

Графіки відключення світла на Київщині 3 листопада. / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 3 листопада. / © ДТЕК

1.1 черга — світло буде весь день (ON)

1.2 черга — світло буде відсутнє з 08:00 до 11:00 (OFF)

2.1 черга — відключення з 18:30 до 22:00 (OFF)

2.2 черга — відключення з 18:30 до 22:00 (OFF)

3.1 черга — світло весь день (ON)

3.2 черга — світло весь день (ON)

4.1 черга — світло весь день (ON)

4.2 черга — світло весь день (ON)

Реклама

5.1 черга — світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00 (OFF)

5.2 черга — світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00 (OFF)

6.1 черга — світло весь день (ON)

6.2 черга — світло весь день (ON)

У разі змін у графіку ДТЕК обіцяє оперативно повідомляти про них у своєму Telegram-каналі.

Також нагадаємо, що стабілізаційні відключення електроенергії заплановані і у місті Київ. Дізнайтеся, коли вимикатимуть світло 3 листопада 2025 року.