- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 271
- Час на прочитання
- 1 хв
Графіки відключень на Київщині на 3 листопада: хто залишиться без електрики
ДТЕК оприлюднив графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 3 листопада у Київській області. Дізнайтесь, у яких чергах і в який час не буде світла.
На Київщині у понеділок, 3 листопада, планують запроваджувати стабілізаційні графіки відключень електроенергії.
Про це повідомила компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Обмеження електропостачання проводяться для збалансування енергосистеми України та попередження аварійних відключень.
Графік відключень на 3 листопада
1.1 черга — світло буде весь день (ON)
1.2 черга — світло буде відсутнє з 08:00 до 11:00 (OFF)
2.1 черга — відключення з 18:30 до 22:00 (OFF)
2.2 черга — відключення з 18:30 до 22:00 (OFF)
3.1 черга — світло весь день (ON)
3.2 черга — світло весь день (ON)
4.1 черга — світло весь день (ON)
4.2 черга — світло весь день (ON)
5.1 черга — світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00 (OFF)
5.2 черга — світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00 (OFF)
6.1 черга — світло весь день (ON)
6.2 черга — світло весь день (ON)
У разі змін у графіку ДТЕК обіцяє оперативно повідомляти про них у своєму Telegram-каналі.
Також нагадаємо, що стабілізаційні відключення електроенергії заплановані і у місті Київ. Дізнайтеся, коли вимикатимуть світло 3 листопада 2025 року.