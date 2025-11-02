ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

Графіки відключень на Київщині на 3 листопада: хто залишиться без електрики

ДТЕК оприлюднив графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 3 листопада у Київській області. Дізнайтесь, у яких чергах і в який час не буде світла.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Відключення світла на Київщині

Відключення світла на Київщині / © iStock

На Київщині у понеділок, 3 листопада, планують запроваджувати стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

Про це повідомила компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Обмеження електропостачання проводяться для збалансування енергосистеми України та попередження аварійних відключень.

Графік відключень на 3 листопада

Графіки відключення світла на Київщині 3 листопада. / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 3 листопада. / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 3 листопада. / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 3 листопада. / © ДТЕК

1.1 черга — світло буде весь день (ON)
1.2 черга — світло буде відсутнє з 08:00 до 11:00 (OFF)

2.1 черга — відключення з 18:30 до 22:00 (OFF)
2.2 черга — відключення з 18:30 до 22:00 (OFF)

3.1 черга — світло весь день (ON)
3.2 черга — світло весь день (ON)

4.1 черга — світло весь день (ON)
4.2 черга — світло весь день (ON)

5.1 черга — світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00 (OFF)
5.2 черга — світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00 (OFF)

6.1 черга — світло весь день (ON)
6.2 черга — світло весь день (ON)

У разі змін у графіку ДТЕК обіцяє оперативно повідомляти про них у своєму Telegram-каналі.

Також нагадаємо, що стабілізаційні відключення електроенергії заплановані і у місті Київ. Дізнайтеся, коли вимикатимуть світло 3 листопада 2025 року.

