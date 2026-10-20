Через масштабне знеструмлення у Києві зупинилось метро: яка ситуація наразі

Метро Лукʼянівка (ілюстративне фото) / © ТСН

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У Києві метро відновило роботу після перебоїв, спричинених проблемами з електропостачанням.

Про це повідомляє Telegram-канал “єСвітло”.

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“Раніше була часткова зупинка метрополітену через проблеми з напругою. Наразі метро працює у звичному режимі”, – повідомляють аналітики.

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Також через знеструмлення припинив роботу київський фунікулер.

Дата публікації 17:44, 20.10.26 Кількість переглядів 8 У Києві зупинилося метро через відсутність електроенергії

Водночас, як повідомляє “Київпастранс”, через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на вул. Дегтярівська, вул. Данила Щербаківського, бульварі Тараса Шевченка, вул. Якуба Коласа, Севастопольській площі, площі Валерія Марченка, ст. м. «Лукʼянівська», ст. м. «Шулявська».

Раніше удар РФ уже паралізував частину київського метро

Раніше Росія завдала ракетного удару поблизу станції метро «Чернігівська», через що рух на відкритій ділянці червоної гілки був частково паралізований. Люди не постраждали, однак пошкодження виявилися значними, тому відновити роботу станції протягом доби не вдалося.

До ремонту залучили понад 70 фахівців. Вони відновлювали колії, контактну рейку, електропостачання та системи керування рухом. Після запуску поїзди мали курсувати від «Лісової» без зупинки на «Чернігівській».

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Через обмеження роботи метро місто збільшило кількість автобусів на дублювальних маршрутах, однак цього не вистачало: на «Дарниці» виникали великі черги. За оцінкою транспортного експерта Дмитра Беспалова, автобуси фізично не можуть повноцінно замінити метро, адже в години пік червона лінія перевозить через Дніпро близько 10–15 тисяч пасажирів.

Росія зосередила удари по енергетиці Києва та області

Нагадаємо, цього року Росія змінила тактику атак на українську енергосистему, зосередивши значну частину ударів на Києві та області. Якщо раніше атаки були більш розосередженими, то тепер росіяни намагаються послідовно уражати генерацію навколо столиці та ключові розподільчі підстанції.

Серед об’єктів, які вже зазнавали атак або залишаються під загрозою, — Трипільська ТЕС, столичні ТЕЦ, Київська ГЕС, а також низка великих підстанцій.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснював, що через обмежені ресурси Росія концентрує удари на окремих регіонах. За його оцінкою, одним із завдань таких атак є спроба від’єднати Київ та область від загальної енергосистеми й ускладнити життєдіяльність столиці.

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