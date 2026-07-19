Четвертий день протестів у центрі Києва: що скандують у центрі столиці

Мітинги у підтримку Михайла Федорова 18 липня (ілюстративне фото) / © Getty Images

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У Києві біля театру імені Івана Франка триває акція протесту, спричинена відставкою Михайла Федорова з посади міністра оборони. На місці вже зібралися кілька сотень людей.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Учасники вимагають змін у військовому керівництві, реформування армії та належного ставлення командування до українських військовослужбовців. Серед гасел протестувальників також звучить вимога відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Протести у підтримку Федорова: що відомо

Це вже четвертий день акцій у столиці. Протести після кадрового рішення щодо Федорова відбуваються також в інших містах України. Учасники виступають за його повернення до Міністерства оборони та критикують підходи чинного військового керівництва.

Раніше рішення президента Володимира Зеленського перезавантажити уряд викликало суспільне невдоволення. Люди виходили на вулиці з плакатами про проблеми в армії, необхідність її модернізації та відмову від застарілих управлінських підходів.

Член наглядової ради «Укрзалізниці» та позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що в ОП почули сигнал від учасників протестів. Водночас, за його словами, для підготовки та реалізації відповідних рішень потрібен час.

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