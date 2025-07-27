Чому Київ обрали головним містом Русі — пояснення історика

Історик пояснив, чому саме Київ став центром Київської Русі

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Не всі знають, що обрання Києва центром давньої Русі було зумовлене не тільки його розміром чи впливом, а однією ключовою перевагою — його географією.

Про це розповів український історик та голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров у своєму відеоблозі.

На перший погляд, Київ — просто велике поселення на Дніпрі. Але насправді саме його стратегічне розташування на знаменитому торговому шляху «із варягів у греки» стало вирішальним. Це був головний водний маршрут, що з’єднував північ Європи (Балтику) з півднем (Чорне море), і Київ фактично контролював цей трафік.

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Річка Десна / © uk.wikipedia.org

Річки, як-от Десна та Прип’ять, зливались поблизу міста, створюючи природну точку перетину, через яку проходили купці. Таким чином, Київ міг як відкривати, так і закривати торгівлю, контролюючи її розвиток.

Крім того, Київ мав вигідне рельєфне розташування: високі пагорби на правому березі Дніпра дозволяли контролювати околиці, а численні острови — перекривати рух у разі небезпеки. На плато внизу (теперішній Поділ) було зручно облаштовувати пристані та поселення.

Завдяки цьому Київ став не лише політичним центром, а й логістичним і торговим вузлом, який зв’язував Європу з Візантією та східними регіонами.

Нагадаємо, за версіями дослідників, історичний Київ почався з Подолу чи зі Старокиївської гори. Обидві ці території мають право на життя та вважатися початком столиці України.

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