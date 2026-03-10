Чи може обвалитися міст Патона: експерти пояснили, що насправді відбувається з переправою

Міст Патона

Міст Патона у Києві, який вважається одним із символів столиці, перебуває у складному технічному стані. За оцінками фахівців, корозія вже суттєво пошкодила металеві конструкції, а деякі елементи споруди мають наскрізні дефекти.

Про це йдеться в матеріалі “Телеграфу”.

Науковці нагадують, що міст офіційно має аварійний статус ще з 2017 року. Відтоді його стан неодноразово перевіряли спеціалісти, а результати обстежень свідчать про поступову деградацію конструкцій.

Що відбувається з конструкціями

Конструкції міста Потона

Під час досліджень мосту застосовували сучасні методи неруйнівного контролю — ультразвукову дефектоскопію та товщинометрію. Вони показали, що в окремих місцях товщина металу через корозію зменшилася майже удвічі — з 14 до 7 мм.

Станом на 2025 рік у головних балках мосту вже з’явилися наскрізні пошкодження, а поперечні балки частково втратили свою міцність. Також серйозно постраждала залізобетонна плита проїзної частини — іржа пошкоджує арматуру, що призводить до руйнування конструкції.

За оцінкою експертів, багато ключових елементів мостового прогону нині перебувають у непрацездатному стані. Фактично конструкція тримається завдяки значному запасу міцності, який інженери заклали ще під час будівництва.

Чи є ризик обвалу

Попри критичний стан окремих елементів, науковці не прогнозують раптового обвалу всієї споруди. Водночас вони попереджають про можливість аварійних ситуацій.

Щоб мінімізувати ризики, експерти рекомендують обмежувати навантаження на міст і виконати хоча б першочергові ремонтні роботи. Серед необхідних заходів — ремонт опор, заміна деформаційних швів, відновлення поперечних балок та інших конструктивних елементів.

Однак фахівці наголошують: точкові ремонти можуть лише тимчасово стабілізувати ситуацію, тоді як місту потрібна повноцінна реконструкція.

Скільки коштуватиме відновлення

За попередніми оцінками інженерів, реконструкція мосту може коштувати від 300 до 500 млн євро. Йдеться про комплексне оновлення конструкцій із збереженням історичного вигляду споруди, яка має статус пам’ятки архітектури.

Через цей статус будь-які зміни у конструкції повинні погоджуватися з Міністерством культури, що також ускладнює процес модернізації.

Серед варіантів, які обговорювали експерти, — перетворення мосту на пішохідно-трамвайний або будівництво нового автомобільного переходу поруч. Втім, наразі такі ідеї не отримали практичної реалізації.

Чому міст важливий для Києва

Міст імені Патона — це 1,5-кілометрова переправа через Дніпро, відкрита 1953 року. Він став першим у світі суцільнозварним мостом і названий на честь академіка Євгена Патона.

Нині споруда залишається важливою транспортною артерією між правим і лівим берегами столиці. Саме тому навіть часткове закриття мосту може суттєво вплинути на транспортну ситуацію в Києві.

Експерти попереджають, що під час масштабної реконструкції рух на мосту доведеться обмежувати або тимчасово перекривати, що призведе до значного збільшення заторів.

Що відомо про обмеження руху на мосту

Наразі міст Патона залишається відкритим для транспорту, однак на ньому діють жорсткі обмеження, які ввели ще 2020 року після технічних перевірок.

Зокрема, заборонено рух транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Для одиночних автомобілів встановлено максимальну вагу до 17 тонн, а для транспорту, що рухається у колоні, — до 10 тонн.

Рух організовано за схемою 2+3 смуги: дві у напрямку лівого берега і три — у бік правого. Крайні смуги перекриті водоналивними бар’єрами, щоб зменшити навантаження на конструкції.

Що кажуть у КМДА

У Київській міській державній адміністрації повідомляли, що проведене торік технічне обстеження показало: міст поки можна експлуатувати за умови постійного контролю та виконання першочергових робіт з утримання.

За останні роки на об’єкті проводили низку підтримувальних ремонтів. Зокрема, дорожники очищали металеві балки від корозії, ремонтували деформаційні шви, укріплювали перила та гранітні парапети, демонтовували аварійні елементи декору, а також виконували ямковий ремонт покриття.

У КМДА наголошують, що комунальне підприємство «Київавтошляхміст» здійснює постійний моніторинг технічного стану споруди, щоб забезпечити безпечний рух транспорту.