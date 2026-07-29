Чи можна пити воду з бюветів у Києві: фахівці дали чітку відповідь

Бювет / © КМДА

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Воду з київських бюветів можна пити без кип’ятіння, якщо комплекс увімкнений і працює. Усі бювети контролюють дистанційно, а в разі виявлення відхилень їх оперативно вимикають до усунення проблеми.

Про це розповіли у сюжеті «Київ24».

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Фахівці пояснили, що спека не впливає безпосередньо на артезіанську воду, оскільки вона залягає на глибині від 90 до 340 метрів і захищена від зовнішніх чинників та опадів.

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Водночас висока температура може впливати на якість води вже на виході з бювету. Зокрема, на крані можуть розмножуватися бактерії та інші мікроорганізми.

Тому влітку, особливо вранці або в першій половині дня, перед набором води радять відкрити кран і дати їй стекти протягом однієї-двох хвилин.

Воду потрібно набирати лише у чисту тару, зберігати у прохолодному місці та не довше трьох днів.

Як перевіряють воду в бюветах

Усі бюветні комплекси столиці перебувають під контролем «Київводоканалу». Під час спеки скорочений аналіз води проводять щомісяця за сімома показниками, а повне дослідження — раз на рік за 47 показниками.

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Роботу комплексів контролюють дистанційно. Якщо фахівці фіксують проблему, бювет одразу відключають, проводять перевірку та відновлюють його роботу лише після усунення порушень.

Таким чином, якщо бювет працює, це означає, що його перевірили, а вода придатна для споживання.

Чому вода в різних бюветах має різний смак

Смак води залежить від водоносного горизонту, з якого її видобувають. У Києві використовують воду із сеноманського та юрського горизонтів.

Також на смак впливають мінеральний склад і глибина свердловини. Наймілкіші з них мають глибину близько 90 метрів, а найглибші сягають 340 метрів.

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Саме тому вода в різних бюветах може дещо відрізнятися за смаком, однак це не означає, що вона є небезпечною.

Раніше повідомлялось, що у Києві планують переглянути тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Його пропонують встановити на рівні 63 гривень.

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