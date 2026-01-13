ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Чи справді Ірпінь та Гостомель залишаться без світла до 15 січня – Міненерго відповідає

Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що поки точного графіка відновлення електропостачання в Ірпені та Гостомелі немає.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

Заступник міністра енергетики Микола Колісник прокоментував ситуацію з електропостачанням в Ірпені та Гостомелі.

Журналісти звернулися до нього з питанням про прогнози, які з’явилися у ЗМІ та повідомленнях ДТЕК: нібито світло в містах не з’явиться до 02:25 четверга, 15 січня.

Колісник зазначив, що офіційних прогнозів щодо точних дат відновлення немає.

“Прошу користуватись виключно інформацією від операторів ОСП, Укренерго та місцевих Обленерго”, – підкреслив він.

За його словами, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Лише після їх завершення можна буде визначити графік подачі електроенергії по факту відновлення.

Нагадаємо, з 01:30 12 січня Ірпінська громада залишилась повністю знеструмленою через масовану ракетно-дронову атаку РФ в умовах сильних морозів. Також окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі.

Раніше у мережі повідомляли, що Ірпінь, Буча та Гостомель майже повністю знеструмлені після вибухів, а мешканці отримували інформацію про можливу подачу світла лише 15 січня.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie