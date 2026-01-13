Чи справді Ірпінь та Гостомель залишаться без світла до 15 січня – Міненерго відповідає

Відключення світла / © Associated Press

Реклама

Заступник міністра енергетики Микола Колісник прокоментував ситуацію з електропостачанням в Ірпені та Гостомелі.

Журналісти звернулися до нього з питанням про прогнози, які з’явилися у ЗМІ та повідомленнях ДТЕК: нібито світло в містах не з’явиться до 02:25 четверга, 15 січня.

Колісник зазначив, що офіційних прогнозів щодо точних дат відновлення немає.

Реклама

“Прошу користуватись виключно інформацією від операторів ОСП, Укренерго та місцевих Обленерго”, – підкреслив він.

За його словами, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Лише після їх завершення можна буде визначити графік подачі електроенергії по факту відновлення.

Нагадаємо, з 01:30 12 січня Ірпінська громада залишилась повністю знеструмленою через масовану ракетно-дронову атаку РФ в умовах сильних морозів. Також окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі.

Раніше у мережі повідомляли, що Ірпінь, Буча та Гостомель майже повністю знеструмлені після вибухів, а мешканці отримували інформацію про можливу подачу світла лише 15 січня.