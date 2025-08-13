Чим годувати стерилізованого кота: поради ветеринара

Реклама

Як змінюється організм після стерилізації

Після процедури у котів знижується рівень статевих гормонів, що призводить до уповільнення обміну речовин на 20-30%. Водночас стерилізований кіт апетит демонструє підвищений, оскільки зникає природний обмежувач у вигляді гормонального фону.

Енергетичні потреби тварини зменшуються, але вона продовжує їсти звичними порціями або навіть більше. Тому власникам варто переглянути підхід до годування вже з перших тижнів після операції. Спеціальний корм для стерилізованих котів враховує всі ці особливості та допомагає підтримувати оптимальну вагу.

Основні принципи харчування стерилізованих котів

Контроль калорійності

Харчування після стерилізації має бути менш калорійним, але водночас забезпечувати всі потреби організму. Ветеринари рекомендують зменшити добову норму на 20-25% порівняно зі звичайним раціоном. При цьому важливо не просто урізати порції, а обрати правильний корм із зниженим вмістом жиру.

Збалансований склад

Котячий корм з контролем ваги містить оптимальне співвідношення поживних речовин:

знижений вміст жиру (не більше 10-12%);

помірна кількість вуглеводів;

достатній рівень клітковини для відчуття ситості;

збалансований мінеральний склад;

Важливі компоненти раціону

Білок – основа здоров'я

Корм з високим білком особливо важливий для стерилізованих котів. Якісний тваринний білок допомагає зберігати м'язову масу під час схуднення та підтримує активність тварини. Оптимальний вміст білка в сухому кормі – від 35% і вище.

L-карнітин для метаболізму

L-карнітин у раціоні відіграє ключову роль у спалюванні жирів. Ця речовина допомагає перетворювати жирові запаси на енергію, що особливо актуально для малорухливих домашніх котів. Регулярне споживання кормів з L-карнітином сприяє підтриманню нормальної ваги.

Клітковина для насичення

Підвищений вміст клітковини створює відчуття ситості при меншій калорійності порції. Це допомагає коту не відчувати постійного голоду та зменшує випрошування додаткової їжі.

Режим годування

Правильний режим – запорука успішної профілактики ожиріння у котів:

годуйте кота 2-3 рази на день невеликими порціями;

дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо добової норми;

не залишайте корм у вільному доступі;

забезпечте постійний доступ до свіжої води;

уникайте підгодовування зі столу;

Поради ветеринарів

Поступовий перехід

Переводьте кота на новий корм протягом 7-10 днів, поступово збільшуючи частку спеціалізованого харчування. Це допоможе уникнути розладів травлення.

Контроль ваги

Зважуйте улюбленця щомісяця. Нормальна втрата ваги – не більше 1-2% на тиждень. Різке схуднення так само небезпечне, як і ожиріння.

Активність

Стимулюйте фізичну активність іграми та іграшками. Рух допомагає спалювати калорії та підтримувати м'язовий тонус.

Ласощі

Якщо даєте ласощі, враховуйте їх калорійність у добовій нормі. Обирайте низькокалорійні варіанти, призначені спеціально для стерилізованих котів.

Висновок

Правильне харчування стерилізованого кота – це інвестиція в його довге та здорове життя. Спеціалізовані корми враховують всі особливості організму після операції та допомагають підтримувати оптимальну вагу. Пам'ятайте: любов до тварини проявляється не в кількості їжі, а в турботі про її здоров'я.