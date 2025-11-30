Де немає світла в Києві та області 30 листопада: енергетики попередили про екстрені відключення

ДТЕК повідомив про екстренні відключення світла / © ТСН.ua

Столиця та Київський регіон продовжують оговтуватися від наслідків вчорашнього масованого удару по енергосистемі. Станом на ранок неділі, 30 листопада, фахівцям вдалося оперативно заживити більшість споживачів, однак ситуація з відключеннями світла залишається напруженою як у столиці, так і в області. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі.

Про це повідомляє ДТЕК.

Ситуація у Києві

Станом на ранок неділі, 30 листопада, енергетики відновили електропостачання для 550 000 родин у столиці. Це значна частина абонентів, які втратили живлення одразу після обстрілу.

Однак через фізичні пошкодження обладнання без світла частково залишаються мешканці Голосіївського та Солом’янського районів. У компанії встановили чіткий дедлайн: аварійно-відновлювальні роботи в місті мають завершитися сьогодні до 14:00.

Ситуація в Київській області

У регіоні також триває боротьба за світло. Енергетикам вдалося повернути електрику в оселі 170 000 родин.

Проте через пошкодження високовольтних магістральних мереж у частині Бучанського та Фастівського районів довелося запровадити екстрені відключення. Це вимушений крок, щоб збалансувати систему та уникнути перевантажень, поки тривають ремонти.

Енергетики запевняють, що роблять усе можливе, щоб завершити роботи якнайшвидше.

«Світло тримається», — коротко підсумували в ДТЕК.

Нагадаємо, два дні тому Росія занурила Славутич у темряву — після атаки місто повністю знеструмлене. Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено важливий енергетичний об’єкт у Славутичі, що призвело до повного знеструмлення міста.