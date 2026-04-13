Депутат за $10 тисяч “рятував” призовників від мобілізації: подробиці схеми

Депутат за $10 тисяч «вирішував» питання ТЦК / © Головне управління національної поліції Київської області

У Києві завершили досудове розслідування щодо депутата міської ради з Тернопільщини, якого підозрюють у корупційній схемі ухилення від мобілізації. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

За даними слідства, посадовець пропонував військовозобов’язаним «послуги» зі зняття з військового обліку та оформлення бронювання за 10 тисяч доларів.

Зокрема, він запевняв «клієнта», що має зв’язки у територіальних центрах комплектування та на підприємствах критичної інфраструктури.

За гроші депутат обіцяв вплинути на посадовців ТЦК та СП, щоб:

зняти чоловіка з розшуку;

оновити військово-облікові документи без його присутності;

організувати фіктивне працевлаштування;

оформити бронювання від мобілізації.

Правоохоронці затримали фігуранта у лютому під час отримання неправомірної вигоди.

Йому повідомили про підозру за статтею про зловживання впливом. Наразі справу передано до суду.

У разі доведення вини депутату загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що троє спільників, серед яких нотаріус, привласнили квартиру й три ділянки землі у селі Крюківщина під Києвом.