Депутат за $10 тисяч “рятував” призовників від мобілізації: подробиці схеми
Депутата підозрюють у схемі ухилення від мобілізації. За $10 тисяч він обіцяв «зняти з розшуку» та оформити бронювання.
У Києві завершили досудове розслідування щодо депутата міської ради з Тернопільщини, якого підозрюють у корупційній схемі ухилення від мобілізації. Обвинувальний акт уже скерували до суду.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.
За даними слідства, посадовець пропонував військовозобов’язаним «послуги» зі зняття з військового обліку та оформлення бронювання за 10 тисяч доларів.
Зокрема, він запевняв «клієнта», що має зв’язки у територіальних центрах комплектування та на підприємствах критичної інфраструктури.
За гроші депутат обіцяв вплинути на посадовців ТЦК та СП, щоб:
зняти чоловіка з розшуку;
оновити військово-облікові документи без його присутності;
організувати фіктивне працевлаштування;
оформити бронювання від мобілізації.
Правоохоронці затримали фігуранта у лютому під час отримання неправомірної вигоди.
Йому повідомили про підозру за статтею про зловживання впливом. Наразі справу передано до суду.
У разі доведення вини депутату загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Раніше повідомлялось, що троє спільників, серед яких нотаріус, привласнили квартиру й три ділянки землі у селі Крюківщина під Києвом.