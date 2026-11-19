Енергетики ДТЕК / © Associated Press

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У Яготинській громаді Київської області через повторні російські обстріли зберігається складна ситуація з електропостачанням. Місцеві жителі можуть залишатися без світла до дев'яти годин поспіль.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

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За інформацією енергетиків, обладнання зазнало серйозних пошкоджень, тому його відновлення потребує додаткового часу.

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Наразі в Яготинській громаді продовжує діяти тимчасовий графік електропостачання: від трьох годин зі світлом і дев'ять годин без електроенергії.

Попри постійну загрозу нових російських ударів, ремонтні бригади не припиняють роботи.

У ДТЕК наголошують, що фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути стабільне електропостачання мешканцям громади.

Відключення світла в Україні 19 листопада

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, в частині регіонів України протягом усієї доби діятимуть графіки відключень електроенергії. Причина обмежень — наслідки російських атак на енергосистему.

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Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Точний час відключень за конкретною адресою можна перевірити на офіційних ресурсах місцевих обленерго. Також ТСН.ua зібрав графіки відключень світла за регіонами України.

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