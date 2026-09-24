Домашній інтернет в Україні більше не буде дешевим: скільки доведеться платити після атак

Роутер / © Pixabay

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Вартість домашнього інтернету в Україні може помітно зрости. Провайдерам стає дедалі складніше утримувати тарифи на рівні 300–350 грн на місяць через витрати на резервне живлення, додаткові канали зв’язку та відновлення мереж після російських атак.

Про це заявив власник київського провайдера UTELS Олександр Полюдов в коментарі dev.ua.

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За його словами, компанії, які інвестують у стійкість мережі та резервування інфраструктури, більше не можуть працювати за нинішніми низькими тарифами.

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«Треба очікувати збільшення вартості за послуги інтернету. Провайдери, які забезпечують сталість мереж, резерв живлення і резерв каналів звʼязку, не можуть надалі надавати інтернет за 300–350 грн. Буде суттєве підвищення цін», — сказав Полюдов.

Він також вважає, що оператори, які не адаптуватимуться до нових умов і продовжать демпінгувати, можуть з часом піти з ринку.

Після російських атак у Києві вже виникали проблеми з інтернетом

Нагадаємо, після російської атаки на Київ 23 вересня через пошкодження дата-центрів виникли перебої в Інтернет-провайдерів «Павутина» та UTELS. Обладнання компаній було знеструмлене, аварійні бригади працюваали на місцях над відновленням мережі.

Провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі та необхідність перенести її ядро на іншу локацію.

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Згодом у компанії уточнили, що планують відновити роботу мережі 25 вересня протягом дня.

На тлі цього волонтер Сергій Стерненко закликав киян заздалегідь подбати про резервні джерела зв’язку, зокрема Starlink.

«Мета росіян — не тільки бити по енергетиці столиці, а й зруйнувати усі АЗС, датацентри провайдерів та операторів. Зараз ще є час подбати про забезпечення себе усім необхідним», — написав волонтер.

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