Дрон влучив у багатоповерхівку в Києві: є загиблі та багато поранених

Наслідки влучання безпілотника в Києві / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Дарницькому районі Києва безпілотник влучив у житловий будинок. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 11 постраждало.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко та Київська міська прокуратура.

Реклама

Росія вдарила по будинку в Києві

За словами Кличка, російський БпЛА влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 12–16 поверхів.

Реклама

«Станом на 21 годину вечора відомо про загибель 59-річної жінки. Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку», — уточнили у прокуратурі.

Серед постраждалих — 17-річна дівчина. У травмованих зафіксували осколкові поранення, забої та різані рани.

Внаслідок пожежі також було знищено щонайменше 12 автомобілів і два мотоцикли.

Удар РФ по Києву — фото та відео наслідків

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Зеленський відреагував на удар по Києву

Президент Володимир Зеленський відреагував на вечірню атаку РФ по Києву. За його словами, російський «Шахед» влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пожежу на місці удару рятувальники вже ліквідували.

Реклама

«Росіяни продовжують свій терор проти наших людей, б’ють по житлових будинках і забирають життя. Ввечері Росія вдарила „Шахедом“ по багатоповерхівці в Києві», — заявив він.

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих та закликав посилити тиск на Росію. За його словами, атака стала ще одним свідченням того, що Москва продовжує удари та затягує війну. Окремо він звернув увагу, що удар стався на тлі американської пропозиції.

«Навіть зараз у відповідь на американську пропозицію — „Шахеди“. Розраховуємо, що Сполучені Штати побачать такі сигнали від Росії та діятимуть сильно. Сила потрібна, щоб змусити Росію завершити цю війну», — наголосив Зеленський.

Росія обстрілює Київ: останні новини

Сьогодні, 12 жовтня, російські війська вже атакували Київ безпілотниками. У столиці працювала ППО. В Солом’янському районі уламки БпЛА впали на відкритій території поблизу приватних будинків. Внаслідок атаки постраждало троє людей, допомогу їм надали на місці.

Реклама

Крім того, напередодні стало відомо про значні руйнування на Київщині після серії російських атак. Упродовж 10–11 жовтня безпілотники повністю знищили виробничі потужності підприємства «КСМ ПРОТЕК», яке спеціалізувалося на виготовленні мастильних матеріалів.

У компанії повідомили, що внаслідок ударів було знищено виробничі приміщення, обладнання та інфраструктуру. Роботу підприємства повністю зупинено.

Новини партнерів