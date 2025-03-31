Духовний радник Трампа відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку (фото)

Духовний радник Трампа в Україні

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До України прибув особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс. Це відома в релігійних і політичних колах США постать, чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки.

Про це написав Головний рабин України.

Насамперед пастор вирушив до Бучі, Ірпеня та Бородянки, щоб він на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України та особисто почув спогади свідків, переживших цю страшну окупацію.

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“Побачене глибоко вразило його — він не приховував болю, обурення і щирого співчуття”, — зазначив рабин.

Він переконаний, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Бернс є людиною, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення.

“І я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва”, — наголосив рабин.

Нагадаємо, Трамп запланував свій перший закордонний візит.