Cитуація зі світлом у столиці змінилася: що варто знати киянам

У столиці скасовано екстрені відключення електроенергії на лівому березі. Вночі райони повертаються до стабілізаційних графіків.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні

У Києві скасовано екстрені відключення електроенергії на лівому березі. В нічний час райони поступово повертаються до стабілізаційних графіків постачання світла.

Про це повідомили у ДТЕК “Київські електромережі”.

Там зазначили, що у вівторок, 6 січня, у місті діятимуть саме стабілізаційні відключення, без застосування екстрених обмежень.

Водночас енергетики наголошують: графіки можуть змінюватися протягом дня залежно від стану енергосистеми та оперативних команд НЕК “Укренерго”. Мешканців закликають ощадливо користуватися електроенергією, адже раціональне споживання допомагає підтримувати стабільність енергосистеми.

Також нагадаємо, що завтра, 6 січня, на Водохреще по всій Україні знову застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго” не уточнили, скільки черг можуть відключати одночасно.

