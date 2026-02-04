Евакуація авто закінчилась жорстокою бійкою в Києві: водій у важкому стані (відео)

Реклама

У Києві чоловік жорстоко побив водія евакуатора, який завантажив його неправильно припаркований автомобіль. Інцидент стався на одній із центральних вулиць Печерського району.

Про це повідомляють у поліції Києва.

За даними правоохоронців, після того як евакуатор почав забирати авто, припарковане з порушенням ПДР, власник машини підійшов до водія та вдарив його в голову. Від удару 49-річний чоловік впав на проїжджу частину й знепритомнів.

Нападник відтягнув потерпілого на узбіччя та зник із місця події. Швидку допомогу викликали перехожі. Лікарі діагностували у постраждалого забій головного мозку та перелом потиличної кістки — нині він перебуває у важкому стані в лікарні.

Поліцейські оперативно встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 32-річний киянин, який раніше неодноразово порушував правила дорожнього руху. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження — чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у вагоні київського метрополітену стався конфлікт між пасажирами, який завершився нокаутом. Інцидент, за повідомленнями очевидців, відбувся на червоній гілці.