ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Евакуація авто закінчилась жорстокою бійкою в Києві

Евакуація авто закінчилась жорстокою бійкою в Києві / © Національна поліція України

Дата публікації
Кількість переглядів
1573
Час на прочитання
1 хв
Евакуація авто закінчилась жорстокою бійкою в Києві

Евакуація авто закінчилась жорстокою бійкою в Києві: водій у важкому стані (відео)

У центрі Києва чоловік напав на водія евакуатора після завантаження неправильно припаркованого авто. Потерпілий у важкому стані, нападника затримала поліція.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак

У Києві чоловік жорстоко побив водія евакуатора, який завантажив його неправильно припаркований автомобіль. Інцидент стався на одній із центральних вулиць Печерського району.

Про це повідомляють у поліції Києва.

За даними правоохоронців, після того як евакуатор почав забирати авто, припарковане з порушенням ПДР, власник машини підійшов до водія та вдарив його в голову. Від удару 49-річний чоловік впав на проїжджу частину й знепритомнів.

Нападник відтягнув потерпілого на узбіччя та зник із місця події. Швидку допомогу викликали перехожі. Лікарі діагностували у постраждалого забій головного мозку та перелом потиличної кістки — нині він перебуває у важкому стані в лікарні.

Поліцейські оперативно встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 32-річний киянин, який раніше неодноразово порушував правила дорожнього руху. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження — чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у вагоні київського метрополітену стався конфлікт між пасажирами, який завершився нокаутом. Інцидент, за повідомленнями очевидців, відбувся на червоній гілці.

Дата публікації
Кількість переглядів
1573
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie