Графіки відключень світла на 5 листопада: коли не буде електрики на Київщині
ДТЕК попереджає про планові відключення світла у Київській області 5 листопада.
Стали відомі графіки планових відключень світла на Київщині 5 листопада.
Цю актуальну інформацію опублікували в ДТЕК.
Тож, жителів Київської області попереджають про заплановані відключення електропостачання.
У разі змін у графіках, ДТЕК обіцяє оперативно інформувати абонентів.
Нагадаємо, зазвичай відключення електроенергії в областях триватимуть у кілька черг і в різні години доби. Раніше раніше українців закликали економити електроенергію в пікові години, а вдома одягатися тепліше замість прогрівати приміщення до +22°C.