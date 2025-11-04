ТСН у соціальних мережах

Графіки відключень світла на 5 листопада: коли не буде електрики на Київщині

ДТЕК попереджає про планові відключення світла у Київській області 5 листопада.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Графіки відключень світла на 5 листопада: коли не буде електрики на Київщині

Електрика на Київщині 5 листопада / © www.freepik.com/free-photo

Стали відомі графіки планових відключень світла на Київщині 5 листопада.

Цю актуальну інформацію опублікували в ДТЕК.

Тож, жителів Київської області попереджають про заплановані відключення електропостачання.

Стали відомі графіки планових відключень світла на Київщині 5 листопада / © ДТЕК

Стали відомі графіки планових відключень світла на Київщині 5 листопада / © ДТЕК

У разі змін у графіках, ДТЕК обіцяє оперативно інформувати абонентів.

Стали відомі графіки планових відключень світла на Київщині 5 листопада / © ДТЕК

Стали відомі графіки планових відключень світла на Київщині 5 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, зазвичай відключення електроенергії в областях триватимуть у кілька черг і в різні години доби. Раніше раніше українців закликали економити електроенергію в пікові години, а вдома одягатися тепліше замість прогрівати приміщення до +22°C.

