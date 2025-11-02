- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 447
- Час на прочитання
- 1 хв
Графіки відключень у Києві на 3 листопада: коли світла точно не буде і що очікувати містянам
Дізнайтеся графіки відключень електроенергії в Києві на 3 листопада 2025 року.
У Києві на 3 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії.
Про це повідомляє компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Обмеження електропостачання проводяться для збалансування енергосистеми України та попередження аварійних відключень.
Стабілізаційні відключення
1.1 Черга
Світло буде весь день — ON
1.2 Черга
Світло буде весь день — ON
2.1 Черга
Світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00 — OFF
2.2 Черга
Світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00 — OFF
3.1 Черга
Світло буде весь день — ON
3.2 Черга
Світло буде весь день — ON
4.1 Черга
Світло буде весь день — ON
4.2 Черга
Світло буде весь день — ON
5.1 Черга
Світло буде відсутнє з 16:00 до 19:30 — OFF
5.2 Черга
Світло буде відсутнє з 16:00 до 19:30 — OFF
6.1 Черга
Світло буде відсутнє з 08:00 до 11:00 — OFF
6.2 Черга
Світло буде весь день — ON
В разі змін ДТЕК оперативно інформуватиме киян у Telegram-каналі.
Нагадаємо, ДТЕК також оприлюднив графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 3 листопада у Київській області. Дізнайтесь, у яких чергах і в який час не буде світла.