ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
447
Час на прочитання
1 хв

Графіки відключень у Києві на 3 листопада: коли світла точно не буде і що очікувати містянам

Дізнайтеся графіки відключень електроенергії в Києві на 3 листопада 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Відключення світла

Відключення світла / © iStock

У Києві на 3 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Обмеження електропостачання проводяться для збалансування енергосистеми України та попередження аварійних відключень.

Стабілізаційні відключення

У Києві на 3 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії. / © ДТЕК

У Києві на 3 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії. / © ДТЕК

У Києві на 3 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії. / © ДТЕК

У Києві на 3 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії. / © ДТЕК

1.1 Черга
Світло буде весь день — ON

1.2 Черга
Світло буде весь день — ON

2.1 Черга
Світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00 — OFF

2.2 Черга
Світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00 — OFF

3.1 Черга
Світло буде весь день — ON

3.2 Черга
Світло буде весь день — ON

4.1 Черга
Світло буде весь день — ON

4.2 Черга
Світло буде весь день — ON

5.1 Черга
Світло буде відсутнє з 16:00 до 19:30 — OFF

5.2 Черга
Світло буде відсутнє з 16:00 до 19:30 — OFF

6.1 Черга
Світло буде відсутнє з 08:00 до 11:00 — OFF

6.2 Черга
Світло буде весь день — ON

В разі змін ДТЕК оперативно інформуватиме киян у Telegram-каналі.

Нагадаємо, ДТЕК також оприлюднив графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 3 листопада у Київській області. Дізнайтесь, у яких чергах і в який час не буде світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
447
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie