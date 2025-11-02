Графіки відключень у Києві на 3 листопада: коли світла точно не буде і що очікувати містянам

Відключення світла / © iStock

Реклама

У Києві на 3 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Обмеження електропостачання проводяться для збалансування енергосистеми України та попередження аварійних відключень.

Реклама

Стабілізаційні відключення

У Києві на 3 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії. / © ДТЕК

У Києві на 3 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії. / © ДТЕК

1.1 Черга

Світло буде весь день — ON

1.2 Черга

Світло буде весь день — ON

2.1 Черга

Світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00 — OFF

2.2 Черга

Світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00 — OFF

Реклама

3.1 Черга

Світло буде весь день — ON

3.2 Черга

Світло буде весь день — ON

4.1 Черга

Світло буде весь день — ON

4.2 Черга

Світло буде весь день — ON

Реклама

5.1 Черга

Світло буде відсутнє з 16:00 до 19:30 — OFF

5.2 Черга

Світло буде відсутнє з 16:00 до 19:30 — OFF

6.1 Черга

Світло буде відсутнє з 08:00 до 11:00 — OFF

6.2 Черга

Світло буде весь день — ON

Реклама

В разі змін ДТЕК оперативно інформуватиме киян у Telegram-каналі.

Нагадаємо, ДТЕК також оприлюднив графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 3 листопада у Київській області. Дізнайтесь, у яких чергах і в який час не буде світла.