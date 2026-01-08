Як пережити морози та можливий блекаут: влада Києва дала важливі поради

Пункт незламності /Ілюстративне фото / © ТСН.ua

У зв’язку зі зниженням температури та високим ризиком ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури, столична влада просить киян подбати про власну автономність та комфорт.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Що робить місто?

Міські служби вже працюють у посиленому режимі. Розроблено додаткові алгоритми дій на випадок блекаутів.

Зокрема, до роботи підготували 69 мобільних котелень. У разі критичної ситуації вони забезпечать теплом лікарні, пологові будинки, заклади соцзахисту та інші важливі об’єкти.

Чек-лист для киян: як підготуватися

Влада закликає кожного мешканця зробити прості, але важливі кроки, щоб легше пройти цей період.

1. Знайдіть і збережіть адреси

Заздалегідь перевірте на мапах, де розташовані найближчі до вас:

Збережіть ці локації офлайн, щоб швидко зорієнтуватися, якщо зникне зв’язок.

2. Електроенергія та світло

Перевірте заряд павербанків та портативних зарядних станцій.

Підготуйте ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах.

Зробіть запас батарейок, свічок та сірників.

Зверніть увагу на пожежну безпеку — доцільно придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місць, де ви запалюєте свічки або користуєтесь пальником.

3. Тепло

Підготуйте теплі домашні речі, ковдри та пледи.

Подбайте про утеплені місця для домашніх улюбленців.

За можливості утепліть квартиру: заклейте стики вікон та розмістіть спеціальний тепловідбивний екран або фольгу між стіною та батареєю.

4. Їжа та вода

Зробіть запас питної та технічної води на три дні. Також варто придбати продукти тривалого зберігання, які вже готові до вживання або не потребують багато електроенергії для розігріву.

5. Ліки та інші речі першої необхідності

Перевірте, чи є у вас запас необхідних ліків та засобів гігієни для всієї родини та домашніх улюбленців.

У КМДА закликають слідкувати за офіційними повідомленнями та заздалегідь подбати про власний комфорт та безпеку.

Нагадаємо, які запаси потрібні, щоб пережити зиму без світла. Центр стратегічних комунікацій дав важливі поради українцям на випадок можливого блекауту.