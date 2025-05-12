Історики розповіли про справжнє походження назви "Київ"

Походження назви Київ і досі залишається предметом наукових дискусій / © livesport.ru

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Походження назви української столиці — Києва і досі залишається предметом наукових дискусій, адже легенди про його засновників можуть виявитися пізнішими вигадками.

Про це пише видання “Главред” із посиланням на проєкт “Параграф”.

Що означає назва «Київ»

Хоча загальновідома легенда про трьох братів — Кия, Щека та Хорива і їхню сестру Либідь укорінилася в національній пам’яті, сучасні історики висувають критичні та глибоко аргументовані версії, що дозволяють по-новому поглянути на походження назви столиці — Києва.

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Про походження назви головного міста України розповіли історик Олексій Мустафін та науковий співробітник Інституту археології Віталій Козюба.

Вони наголосили на тому, що ім’я Кий могло бути не першопричиною, а наслідком існування назви Київ. Як зазначають дослідники, подібна ситуація траплялася і в інших культурах.

Наприклад, у давньоримській традиції йшлося про братів Ромула і Рема, однак науковці дійшли висновку, що ім’я Ромул могло бути пізнішою реконструкцією — вигаданим персонажем, створеним на основі назви Рим.

«Так само можливо бути і з Києвом, що Київ існував окремо, а потім для того, щоб пояснити, як він був заснований, знайшли таке ім’я під назвою Київ», — пояснив Мустафін.

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Нагадаємо, що 29 травня українці, а особливо кияни святкують День міста Київ.

Припадає він щороку на останню неділю травня. Київ — одне з найкрасивіших та найдавніших міст Європи, нині — столиця України. Традиційною датою його заснування вважається 482 рік.

Деяка частина дослідників вважає, що місто з’явилося набагато раніше. Відповідно до «Повісті минулих літ», яка є найвидатнішим літописом XII століття, Київ був заснований VI-VII століття.

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