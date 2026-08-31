Хто дозволив розмістити склад боєприпасів біля будинків: Лубінець вимагає перевірки після удару

Руйнування в селі Мила / © Associated Press

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає перевірити обставини розміщення складу боєприпасів у селі Мила Київської області, удар по якому 28 серпня спричинив масштабну детонацію та численні жертви серед цивільних.

Про це Омбудсмен написав у соціальних мережах.

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За його словами, внаслідок трагедії загинули 38 людей, ще 52 були поранені, четверо вважаються зниклими безвісти. Понад 400 людей евакуювали. Серед загиблих — 34 мешканці пансіонату для літніх людей.

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Лубінець наголосив, що відповідальність за удар і загибель українців несе Росія, однак це не скасовує необхідності перевірити рішення українських посадовців щодо розміщення небезпечного об’єкта поруч із цивільною забудовою.

«Росія відповідає за свій злочин, а українські посадовці мають відповідати за свої рішення. Ці дві відповідальності не конкурують між собою», — заявив омбудсман.

За його словами, держава не може контролювати, куди саме Росія завдасть наступного удару, однак має контролювати, де розміщуються склади боєприпасів і які цивільні об’єкти знаходяться поруч.

Лубінець закликав встановити, хто ухвалював рішення щодо розміщення складу в Милі, які норми при цьому діяли та чи були вони порушені.

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Омбудсман також нагадав, що Київська обласна військова адміністрація вже назвала розміщення складу поруч із житловою забудовою «злочинною недбалістю» та згадала попередній подібний інцидент у Вишневому.

На думку Лубінця, після попередніх випадків держава мала створити механізм, який не дозволив би повторювати такі ситуації.

«Якщо сьогодні десь ще є така сама потенційно небезпечна ситуація, ми повинні знати про неї зараз, а не після чергової детонації», — наголосив він.

Лубінець вважає, що необхідно законодавчо визначити вимоги до розміщення військових об’єктів: мінімальні відстані до житлової та соціальної інфраструктури, порядок оцінювання ризиків, а також персональну відповідальність посадовців за порушення таких норм.

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Омбудсман уже направив листи до Офісу генерального прокурора, ДСНС та Київської обласної військової адміністрації. Він очікує об’єктивної оцінки дій або бездіяльності всіх відповідальних осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав жахливою недбалістю і злочином розміщення складу боєприпасів Сил оборони в селі Мила на Київщині, куди припав російський удар, що спричинив масштабну детонацію снарядів і дронів поруч із цивільними. За словами президента, після подібного інциденту у Вишневому це абсолютно неприпустимо. Силовики вже отримали ресурси для ретельного розслідування ситуації.

Внаслідок удару по селу Мила загинуло 38 людей, пошкоджень зазнали 225 приватних будинків, 14 багатоповерхівок, а також соцоб’єкти та підприємства. Триває розмінування і ліквідація наслідків, після чого комісії почнуть фіксувати збитки для виплати компенсацій, а уряд планує виділити кошти з резервного фонду на допомогу постраждалим.

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