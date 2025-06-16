Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла – мер

У Києві вже двоє постраждалих містян / © Getty Images

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У Києві станом на ранок 16 червня вже двоє постраждалих містян внаслідок нічної атаки російських безпілотників на столицю.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Один із них перебуває в лікарні. Жінка ж, яку теж вночі госпіталізували медики, наразі на амбулаторному лікуванні», - повідомив він.

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Нагадаємо, російські війська атакували Київ безпілотниками у ніч проти 16 червня. Один із дронів упав посеред приватного сектору, пошкоджені торговельні павільйони, зафіксовані падіння уламків. Повідомлялося про одного постраждалого юнака.

Під час атаки на Київ ворожий безпілотник впав посеред приватного сектору на Русанівських садах у Дніпровському районі. На місці падіння утворилася вирва.