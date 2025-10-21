Коли осінні канікули у київських школах: у КМДА назвали точні дати відпочинку

Київські школяри відпочиватимуть тиждень наприкінці жовтня / © pixabay.com

Реклама

Осінні канікули для школярів у Києві розпочнуться 27 жовтня і триватимуть рівно тиждень — до 2 листопада 2025 року включно. Це рішення ухвалено для того, щоб учні та педагоги могли відновити сили в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив на важливості цього періоду відпочинку, зважаючи на складні умови, у яких навчаються столичні школярі.

Реклама

«Київські школярі вже четвертий рік поспіль навчаються в умовах війни. Постійна напруга, повітряні тривоги, зміна форматів навчання потребують від дітей і педагогів великих зусиль», — зазначив Мондриївський.

За його словами, тиждень канікул є критично важливим для психологічного та фізичного відновлення.

«Тому цей тиждень відпочинку дуже важливий, щоб відновити сили, провести час із родиною і повернутися до навчання з новою енергією», — заявив заступник голови КМДА.

Під час канікул освітній процес у школах буде призупинено, проте позашкільні заклади та самі школи проведуть різноманітні тематичні заходи, а також працюватимуть гуртки та студії, щоб забезпечити змістовне дозвілля для дітей.

Реклама

Нагадаємо, навчальний рік, що розпочався 1 вересня 2025 року, триватиме до 30 червня 2026 року. Протягом року учні шкіл чотири рази підуть на канікули. Дати канікул в календарі можуть зміщуватися, якщо цього вимагатимуть обставини.