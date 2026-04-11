Через комунальні борги забрали квартиру: у Києві гучний випадок із пенсіонером

У Києві квартиру пенсіонера виставили на аукціон через значні борги за комунальні послуги — це може призвести до втрати єдиного житла.

У Києві на проспекті Романа Шухевича виставили на аукціон квартиру 76-річного пенсіонера через багаторічні борги за комунальні послуги. Йдеться про єдине житло чоловіка, яке тепер можуть продати для погашення заборгованості.

Квартира, яку продають за борги.

Квартира площею 40,6 кв. м розташована у будинку №26. Її реалізують через систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). Аукціон призначено на 16 квітня, однак інтерес до лота вже високий — заявки подали щонайменше 16 учасників. Стартова ціна становить понад 1 млн грн.

Власником житла є киянин Іван Берестецький, який, за даними судових матеріалів, тривалий час не сплачував комунальні послуги. Житлово-будівельний кооператив «Харчовик-4» подав проти нього низку позовів, у результаті чого відкрито 14 виконавчих проваджень.

За законом, кошти від продажу квартири підуть на погашення боргів, а залишок мають повернути власнику.

Як зазначається у матеріалах справ, квартира перебуває у приватній власності з 1997 року та складається з однієї кімнати площею 21,9 кв. м.

Однією з причин накопичення боргів стала ситуація з водопостачанням. За чинною системою обліку, різницю між показниками загальнобудинкового та квартирних лічильників розподіляють між мешканцями. Частину таких витрат ЖБК намагався стягнути саме з пенсіонера.

Крім того, у суді заявляли, що через аварійний стан сантехніки у квартирі чоловіка неодноразово ставалися затоплення сусідів. На усунення наслідків кооператив витратив понад 200 тис. грн, які також намагався стягнути з власника житла.

Окремим рішенням суд зобов’язав пенсіонера сплатити понад 200 тис. грн компенсації, а також інші борги — зокрема за утримання будинку та водопостачання. Загальна сума зобов’язань поступово зростала через нові судові рішення.

У результаті численних боргів і виконавчих проваджень на квартиру наклали арешт, після чого її виставили на продаж.

В Україні планують змінити правила стягнення боргів

Водночас в Україні готуються зміни до правил стягнення боргів. Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт №14005, який 7 квітня 2026 року нардепи схвалили в другому читанні та в цілому 250 голосами. Законопроєкт передбачає створення автоматизованої системи виконавчого провадження. Вона дозволить швидше отримувати інформацію про майно боржників, блокувати операції з нерухомістю та автоматично знімати обмеження після погашення боргу.

Також документ змінює підхід до арешту єдиного житла: якщо сума боргу перевищує 50 мінімальних зарплат, таке майно можуть стягнути. Водночас для окремих категорій, зокрема військових, передбачено додатковий захист.

Наразі продаж житла за борги не є масовим явищем, однак подібні випадки трапляються по всій країні. Після арешту нерухомість можуть реалізовувати через відкриті торги, а виручені кошти спрямовуються на погашення заборгованості.

Раніше ми писали, що під час війни українці дедалі частіше стикаються з проблемою оплати комунальних послуг — навіть тоді, коли фактично не отримують їх або не проживають у власному житлі. Водночас держава оновлює правила: частині громадян дозволяють не платити або зменшити нарахування, тоді як іншим доведеться відповідати за борги в суді.

