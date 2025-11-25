ТСН у соціальних мережах

Конфлікт у бомбосховищі Києва: жінку з дитиною не пускали під час атаки — поліція зʼясовує

Під час нічної атаки на Київ жінку з дитиною не впустили до укриття в Подільському районі. Поліція Києва розпочала перевірку інциденту та з’ясовує всі обставини.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Наслідки обстрілу Києва

Наслідки обстрілу Києва / © ДСНС

Поліція Києва розпочала перевірку інформації щодо обмеження доступу до укриття в Подільському районі.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили повідомлення про те, що в приміщенні однієї з бібліотек жінка нібито не впускала мешканців, серед яких були жінка з дитиною, до частини укриття.

На виклик одразу прибули працівники патрульної поліції. На місці події правоохоронці встановили учасників інциденту та врегулювали конфлікт між громадянами.

Зараз триває перевірка: поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників.

Інцидент стався під час масованої атаки на Київ у ніч проти 25 листопада. За даними соцмереж, мешканка будинку не пустила до укриття жінку з дитиною, через що їм довелося залишатися в коридорі. На опублікованих кадрах видно, що жінка, яка перебувала в укритті, забороняє вхід та намагається вигнати людей.

У ніч на 25 листопада російська армія завдала ракетних та дронових ударів по Києву. Внаслідок атак загинули двоє людей, дев’ятеро постраждали. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, пожежі та значні руйнування.

