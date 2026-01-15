"Координації тоді не було": Кличко дорікнув уряду за бездіяльність перед масованою атакою на Київ

Віталій Кличко / © Associated Press

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що напередодні руйнівної масованої атаки РФ на столицю не було належної координації дій між міською владою та урядом.

За його словами, попри попередження про можливі загрози, спільні механізми реагування так і не були створені.

Кличко наголосив, що за день до атаки 9 січня провів робочу зустріч із прем’єр-міністром України – першу особисту за роки повномасштабної війни. Під час неї мер столиці поінформував уряд про ризики масштабних пошкоджень критичної інфраструктури Києва та запропонував створити спільний штаб для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

“Нас вислухали. Але після масованого удару координації зусиль із урядом фактично не було”, – заявив Кличко.

За його словами, загальнодержавний штаб було створено лише згодом, а до цього замість конструктивної співпраці лунали безпідставні звинувачення на адресу столичної влади.

Мер Києва назвав таку ситуацію неприпустимою, особливо коли йдеться про безпеку, здоров’я та життя людей. Водночас він підкреслив, що міські служби продовжують працювати в цілодобовому режимі та роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

Кличко також відкинув закиди щодо нібито відсутності підготовки Києва до зими, зазначивши, що інформація про підготовчі заходи неодноразово публікувалася ще влітку та восени і залишається у відкритому доступі.

Передісторія

Раніше між президентом України Володимиром Зеленським та мером Києва виникла публічна дискусія щодо готовності столиці до енергетичної кризи. Президент заявив, що Київ, на відміну від Харкова, проявив недостатню активність у підготовці до надзвичайних ситуацій в енергосистемі.

У відповідь Кличко зазначив, що попри масштабні руйнування внаслідок атак, у місті вдалося скоротити кількість будинків без опалення з майже шести тисяч до близько чотирьохсот. Він також наголосив, що всі лікарні, пологові будинки та соціальні об’єкти забезпечені автономним живленням, а пункти обігріву працюють постійно.

Наразі у Києві та області тривають жорсткі графіки відключень електроенергії, що пов’язано як із пошкодженнями енергосистеми, так і зі зростанням споживання через морози. Без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхових будинків.